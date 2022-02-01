Зеленский подписал указ о повышении зарплат военным и увеличении численности ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об укреплении обороноспособности государства и привлекательности военной службы.

Выступая в парламенте, он отметил, что это сделано для защиты тех, кто защищает Украину.

"Этим указом предусмотрено увеличение денежного обеспечения всех военных до уровня не ниже трех минимальных заработных плат (сейчас – 19 500 грн). Переход Украины к основам профессиональной армии, увеличение срока действия контрактов, разработка концепции жилищного обеспечения военных, ветеранов, их семей", – перечислил президент.

Также предусмотрена система карьерного роста офицеров и в течение трех лет - увеличение численности Вооруженных сил Украины на 100 000 профессиональной армии. Будут созданы 20 дополнительных бригад ВСУ.

"Этот указ – старт перехода Украины на профессиональную армию. Этот указ не потому, что скоро война. А чтобы скоро был мир. Мир в Украине", – заявил глава государства, подписывая документ.

Напомним, с 1 февраля 2022 года также повышается денежное довольствие военных Нацгвардии, пограничников и полицейских. Их зарплаты выросли на 10%.