Нардеп группы "За майбутнє" Игорь Гузь устроил стычку с охраной Рады

Депутат пытался пронести в зал Верховной Рады Украины большой пакет

Нардеп группы "За майбутнє" Игорь Гузь устроил стычку с охраной Рады
Фото: скриншот

Народный депутат группы "За майбутнє" Игорь Гузь устроил стычку с охраной Верховной Рады.

Инцидент произошел до начала утреннего заседания, на котором ожидают президента Украины Владимира Зеленского по случаю открытия новой (7) сессии ВРУ девятого созыва. Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Депутат пытался пронести в зал Верховной Рады большой пакет. По его словам, с флагами стран НАТО. Но охрана парламента этому препятствовала, потому что это запрещено Регламентом ВР.

Однако Гузь устроил толкотню с охраной и пронес флаги в сессионный зал.

Напомним, сегодня у парламента торжественное заседание по случаю открытия седьмой сессии. Перед депутатами выступит президент Владимир Зеленский.

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