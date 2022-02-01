Зеленский подтвердил создание нового формата сотрудничества с Польшей и Великобританией

А с Турцией Украина на этой неделе готовится подписать соглашение о зоне свободной торговли.

Зеленский подтвердил создание нового формата сотрудничества с Польшей и Великобританией
Фото: Макс Требухов

Украина, Польша и Великобритания создают новый формат сотрудничества. Это в ходе выступления в Верховной Раде подтвердил президент Владимир Зеленский.

Детали формата он пока не озвучил.

"Мы создаем новый формат политического сотрудничества между Украиной, Великобританией и Польшей", – отметил он.

Зеленский также отметил, что по его инициативе вместе с президентом Польши Анджеем Дудой прошла встреча министров Украины и Польши, на которой были достигнуты выгодные договоренности в сфере инвестиций, перевозок, транзита товаров.

"На этой неделе Киев принимает премьер-министров Великобритании, Польши, Нидерландов, президента Турции. Такая интенсивность визитов – серьезный фактор стабилизации ситуации внутри государства. Слухи, сплетни, прогнозы экспертов, блогеров не сбылись. Никто не решает нашу судьбу за нашими спинами. Все едут к нам. Нам готовы подставить плечо, а не подножку", – добавил он.

С Турцией Украина на этой неделе готовится подписать соглашение о зоне свободной торговли.

Напомним, сегодня Украина встречает премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого. Подробно о планах визита читайте в интервью LB.ua с Моравецким "Если истории есть что сказать, то она говорит так: Владимира Путина нужно остановить, пока не поздно".

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