Верховная Рада открыла седьмую сессию с участием президента Украины

Верховная Рада 1 февраля открыла седьмую сессию. После сегодняшнего пленарного дня депутаты соберутся в сессионном зале 15 февраля, а до этого будут работать в комитетах.

В парламент прибыл и президент Владимир Зеленский, сообщает корреспондент LB.ua .

"Я поздравляю всех с открытием седьмой сессии Верховной Рады IX созыва. И очень хочу, чтобы в первый день второго месяца три властных ветви и четвертая власть, включив все пять и даже шестое чувство, осознали эти слова. О том, что мы часто слышали, редко достигали и в чем остро нуждаемся – единство всех, всегда и во всем, прежде всего, в восприятии настоящего и будущего", – заявил президент.

Он призвал быть едиными и в борьбе против коронавируса.

"Важно единство в делах, но сегодня оно нужно и в словах. Единство в информационном поле <...>. В этом контексте спасибо гражданам и бизнесу, которые были едиными и не поддавались вирусу паники. Наша финансовая система стабилизируется, все под контролем. Поступления в бюджет в январе перевыполнены на 7 млрд. Гривна на сегодняшний день, слава Богу, уже чувствует себя лучше. Вчера укрепилась на 30 копеек", - добавил президент.

Он отметил, что имеются достаточные запасы газа и угля, Украина впервые за все годы использует все атомные блоки АЭС. Золотовалютные резервы остаются рекордными.

Зеленский призвал быть едиными во внутренней политике.

"Можно не уважать монобольшинство, правительство, президента, но нельзя не уважать народ. Держать людей на улице в минус, чтобы получить свои плюсы", – заявил он.

Зеленский добавил, что впервые за годы был разблокирован нормандский формат. В ближайшее время предстоит определить дату следующей встречи советников глав стран "нормандской четверки", которая пройдет в Берлине. На ней надеются согласовать встречу самих президентов.

Согласно повестке дня, депутаты должны принять повестку дня седьмой сессии. В ней предлагается утвердить к рассмотрению 1 610 законопроектов, снять с рассмотрения 154 и отозвать два. Об этом в блоге на "Цензор нет" сообщил член Регламентного комитета Павел Фролов.

Сегодня депутаты должны принять постановление о присуждении ежегодной премии лучшим участникам ВНО, законопроект в первом чтении об изменениях в закон "О высшем образовании" - о расширении возможностей для трансформации образовательной сети, законопроект о приоритетных направлениях развития науки и техники (также первое чтение).

Кроме этого, собираются образовать временные следственные комиссии по вопросам расследования фактов, способствовавших временной оккупации Крыма, по расследованию фактов коррупции на госпредприятиях и в организациях Национальной академии аграрных наук, по расследованию коррупции органов власти в Киеве , по расследованию убийства судьи Автозаводского суда Кременчуга и мэра Кременчуга.

Также парламент должен ратифицировать:

Европейскую конвенцию об отмене легализации документов, составленных дипагентами или консульскими должностными лицами;

Соглашение между Кабмином и правительством Туниса о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных вопросах;

Соглашение между Украиной и Королевством Нидерланды о продлении до 1 августа 2023 г. соглашения о международной миссии защиты расследования;

Протокол о внесении изменений в конвенцию между правительствами Украины и Дании об избежании двойного налогообложения;

Финансовое соглашение "Восточная Украина: воссоединение, восстановление, возрождение" между Украиной и Европейским инвестиционным банком;

Финансовое соглашение "Городской общественный транспорт Украины II" между Украиной и ЕИБ.

Также должны принять выход Украины из ряда соглашений СНГ . Кроме того, парламент рассмотрит переименование села Поминик Черкасской области в Калиновку, поселка Ленинка в Винницкой области в Приветное, с. Новгородовка в Чехоград (Запорожская область), Латовку в Межлиманское (Одесская обл.).

Также должны рассмотреть проект постановления об отмене решения ВР о принятии законопроекта об изменениях в закон "О публичных закупках" о выводе из-под тендерных процедур и загрузке заказами предприятий "Заря-Машпроект", Турбоатома и Электротяжмаша при закупке турбин и компрессорных станций.

Напомним, что парламент отменил три пленарных дня в пользу работы в комитетах из-за высокой заболеваемости ковидом. В комитетах можно работать в онлайн-режиме.