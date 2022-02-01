В Луганской области военные провели учения по аэромедицинской эвакуации раненых

Медики отрабатывали оказание помощи под огнем противника.

?В Луганской области военные провели учения по аэромедицинской эвакуации раненых
Фото: facebook.com/pressjfo.news

В Луганской области военные провели занятия по тактической медицине и аэромедицинской эвакуации раненых.

Об этом сообщила пресс-служба оперативно-тактической группировки "Север".

К учениям привлекали боевых медиков, отрабатывавших оказание помощи под огнем противника, порядок сортировки раненых, выгрузку из санитарных машин и их погрузку в вертолет для аэромедицинской эвакуации.

Также военные тренировались с разнообразным медицинским оборудованием.

"Каждый боевой медик должен четко усвоить алгоритм работы и уметь использовать преимущества санитарной авиации для спасения жизни раненых воинов. Поэтому во время учений особое внимание уделялось именно умению правильно выбрать место для приземления санитарного вертолета, порядку установки стоек и правилам ведения радиообмена с использованием современных средств связи, - отметил начальник военно-медицинской группы ОТУ "Север" полковник медицинской службы Михаил Ладанай.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Он подчеркнул, что аэромедицинская эвакуация в районе проведения операции Объединенных сил нередко является единственным способом своевременной доставки раненых в лечебные учреждения.

"Состояние раненого не всегда позволяет использовать другие виды транспорта, и отсчет времени может идти на минуты. Поэтому тренировкам личного состава медицинской службы во время эвакуации санитарным транспортом уделяется особое внимание. Наши медики еще раз подтвердили хороший уровень подготовки, как в вопросах оказания медицинской помощи, так и во взаимодействии с экипажем санитарного вертолета", - рассказал военный медик.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Напомним, в начале 2018 года Генеральный штаб ВСУ создал единый орган управления медицинским обеспечением – Главное военно-медицинское управление.

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