В правительственном квартале усилили меры безопасности – в Раде ожидают президента

Постановление об отсрочке штрафов для ФЛП, которое депутаты обещали принять, в повестку не внесли.

В правительственном квартале усилили меры безопасности – в Раде ожидают президента
Фото: Анна Стешенко

В правительственном квартале, где уже несколько недель митингуют предприниматели, усилили меры безопасности. Сегодня в парламенте ожидается выступление президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

На месте дежурят правоохранители и стоят полицейские автомобили.

Сегодня у парламента будет единственное на этой неделе пленарное заседание, а остальные дни он будет работать в комитетах. Постановление об отсрочке штрафов для ФЛП, которое депутаты обещали наработать и принять, в повестку дня на сегодняшний день не внесли.

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Напомним, под зданием Верховной Рады в Киеве несколько недель проходит митинг предпринимателей. Они требуют отменить обязательное использование кассовых аппаратов для отдельных групп предпринимателей, которое вступило в силу в этом году. Сначала митинг был мирным, однако 27 января, когда нардепы завершали пленарную работу, начались столкновения. Протестующие пытались штурмовать парламент, силовики сопротивлялись. В результате столкновений 18 правоохранителей получили телесные повреждения, в частности, переломы, черепно-мозговые травмы и химические ожоги глаз. Что касается участников акции, то известно о трех людях, которые обратились за медицинской помощью. Одна из женщин, находившаяся в толпе митингующих, получила перелом предплечья и трех ребер.

Самых активных нарушителей – 63 человека – задержали. Из них ФЛП оказались 38 человек, еще пятеро были ими, но прекратили деятельность, другие предпринимателями не были. Всех задержанных сразу же отпустили.

28 января под парламентом установили железное ограждение, чтобы митингующие не смогли добраться до Мариинского дворца, где проходили мероприятия с участием президента Зеленского. Также было перекрыто движение возле Министерства здравоохранения.

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