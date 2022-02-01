За сутки оккупационные войска дважды нарушили режим тишины на Донбассе

Потерь среди военных нет.

За сутки оккупационные войска дважды нарушили режим тишины на Донбассе
Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки, 31 января, со стороны роSSийско-оккупационных войск были зафиксированы два нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В направлении Светлодарска оккупанты открыли огонь из стрелкового оружия, в результате чего огнестрельное ранение получил гражданский местный житель. Мужчина доставлен в Светлодарскую городскую больницу.

Недалеко от Песков роSSийские наемники обстреливали позиции украинских защитников из подствольных гранатометов.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет. Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными", - отметили в штабе.

По состоянию на 7 часов утра текущих суток нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск не зафиксировано.

Напомним, ранее экс-министр иностранных дел Германии выступил за введение миротворцев ООН на восток Украины для контроля за соблюдением перемирия и предотвращения насилия.

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