В Украину прибыл пятый самолет с оборонной помощью от США

На его борту – 84 тонны патронов разного калибра.

В международный аэропорт "Борисполь" прибыл пятый самолет с американской военной помощью для Вооруженных сил Украины. Он доставил в Украину 84 тонны патронов разного калибра.

Об этом в Facebook сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Еще 84 тонны патронов разного калибра прибыли в Украину из Соединенных Штатов Америки!" – написал Резников.

Он отметил, что в ближайшие дни в Украину прибудет очередной груз оборонного снаряжения для Вооруженных Сил от Соединенных Штатов.

Напомним, ранее в январе США отправили в Украину четыре самолета с оборонной помощью, в том числе и летальное вооружение. В четвертой партии, прибывшей 28 января, доставили 81 тонну боеприпасов. Американская сторона уверяет, что разнообразная поддержка будет продолжаться.

Штаты поставляют в Украину, в частности, медицинское оборудование, боеприпасы, высокоточное вооружение, радиолокационные средства наблюдения. В 2021 году государство получило от США помощи на сумму более 275 млн долларов.

22 января в Украину прибыл первый самолет с помощью – 90 тонн летального оружия, а уже на следующий день – второй, также с летальным оружием.