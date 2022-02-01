Глава МИД Великобритании заболела ковидом перед визитом в Украину
Она пошла на самоизоляцию и пока будет работать из дома.
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заболела коронавирусом. На этой неделе она должна была посетить Украину с визитом.
Об этом она сообщила в Twitter.
"Сегодня вечером у меня был положительный результат на COVID. К счастью, у меня было три прививки, и я буду работать из дома. Пока иду на самоизоляцию", - отметила она.
Ранее Трасс заявила, что британское правительство в течение следующей недели внесет на рассмотрение парламента законопроект, который позволит, в случае необходимости, введение масштабных санкций против РФ. По ее словам, закон не исключает конфискацию собственности роSSийских олигархов.
Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что британское правительство быстро и решительно введет национальные санкции против РоSSии и роSSийского президента Владимира Путина в случае провокаций или агрессии против Украины.