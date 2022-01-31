Посольство Австралии призвало своих граждан срочно покинуть Украину

Там подчеркнули, что транспортные услуги "могут быть приостановлены в кратчайшие сроки".

Посол Австралии Брюс Эдвардс рекомендует гражданам своей страны как можно быстрее покинуть Украину из-за усиления угрозы военных действий со стороны РоSSии.

Об этом он написал в Twitter .

"Мы советуем австралийцам не ездить в Украину из-за риска вооруженного конфликта. Мы призываем австралийцев, которые находятся в Украине, выезжать сейчас из страны, воспользовавшись коммерческим или другим частным транспортом", - отметил посол.

Он отметил, что эти услуги "могут быть приостановлены в кратчайшие сроки".

We advise Australians not to travel to Ukraine due to the risk of armed conflict. Dependants of our embassy staff have departed.

We urge Australians in Ukraine to depart now by commercial or other privately available transport options. Services could be suspended at short notice. — Bruce Edwards ?????? (@AUinUA) January 31, 2022

Напомним, 26 января посольство Соединенных Штатов в Украине призвало американцев рассмотреть возможность выезда из Украины из-за ужесточения угрозы военных действий со стороны РоSSии.