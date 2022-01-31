Первые наработки по расследованию стрельбы в Днепре будут до конца недели, - Енин

Евгений Енин подчеркнул, что комиссия установит все обстоятельства и нюансы дела, а он лично будет сообщать о ходе расследования.

Первые наработки по расследованию стрельбы в Днепре будут до конца недели, - Енин
Фото: facebook/Eugene Enin

Первые наработки по расследованию обстоятельств стрельбы на Южном машиностроительном заводе в Днепре будут до конца текущей недели, заявил первый замминистра внутренних дел Украины Евгений Енин.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

"До конца недели будут первые наработки. Наша цель - шаг за шагом восстановить цепь событий, приведших к неправомерному применению военнослужащим НГУ огнестрельного оружия, а также принять меры по недопущению подобных трагедий в будущем. Мы нацелены на максимально эффективный результат", - сказал Енин.

По словам Евгения Енина, в состав комиссии вошли представители разных департаментов, секторов и направлений. Перед каждым из них стоят четкие задачи, в частности проверка реагирования на жалобы к руководителям воинской части, проверка соблюдения порядка хранения, обращения и выдачи оружия; выяснение фактов обращений военнослужащих этой части в медицинские учреждения и установление причин этих обращений, а также выявление возможных внеуставных отношений.

Кроме того, будет проведено анонимное анкетирование военнослужащих, которое поможет установить нарушение уставных отношений и выяснить реальный морально-психологический климат в коллективе. Будут также проверены подходы к профессиональному отбору военнослужащих, их профессиональной подготовке, а также контролю над этими процессами со стороны руководства НГУ.

Евгений Енин подчеркнул, что комиссия установит все обстоятельства и нюансы дела, а он лично будет сообщать о ходе расследования.

Напомним, солдату-срочнику Национальной гвардии 20-летнему Артемию Рябчуку объявили подозрение по трем статьям Уголовного кодекса: преднамеренное убийство (ст. 115), дезертирство (ст. 408) и похищение и присвоение оружия и боеприпасов (ст. 410). В ночь на 27 января он из автомата расстрелял караул, после чего скрылся с оружием. Среди погибших – четверо военных и гражданская женщина. Ранены еще пять человек.

Парня задержали возле Подгородного, что под Днепром, после того, как он сам попросил прохожую позвонить в полицию и сообщить о его местонахождении.

Министр внутренних дел инициировал создание специальной комиссии, которая должна выяснить причины трагедии и то, как подозреваемый прошел психиатрическую экспертизу и получил доступ к оружию.

После трагедии на "Южмаше" командующий Нацгвардией Николай Балан подал в отставку.

Вчера ГБР пришло с обысками в часть, где служил Артемий Рябчук.

Кировский райсуд Днепра назначил Рябчуку меру пресечения в виде ареста без альтернативы залога. Комиссия должна установить, является ли он вменяемым. Также проводится проверка данных о том, что Рябчука травили в воинской части.

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