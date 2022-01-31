Скандального полковника Голубана задержали по делу о массовых беспорядках, - СМИ

Предполагается, что он мог быть одним из организаторов.

По делу о подготовке массовых беспорядков в Украине задержан бывший полковник полиции Юрий Голубан.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил источник в силовых структурах.

Предполагается, что Голубан мог быть одним из организаторов.

"Это Голубан Юрий Степанович, был командиром роты в составе батальона "Восток" в так называемой "ДНР". Если посмотреть его биографию, то в 2018 году уволился с должности заместителя начальника тренингового центра ГУНП в Киевской области", - рассказал собеседник.

Источник добавил, что Голубан выполнял организаторские полномочия, а также должен был привлечь к беспорядкам еще около 200 "своих людей".

Журналист Юрий Бутусов также сообщил, что Голубан является одним из главных подозреваемых.

"Это просто поразительная история. Главным подозреваемым в попытке антигосударственных беспорядков, о которых заявил министр Денис Монастырский, является бывший спецназовец Нацполиции и СБУ Юрий Голубан! Вот он на фото с сайта МВД . Также задержан вместе с ним бывший сотрудник СБУ . По данным источников "Цензор.нет", следствие МВД подозревает, что Голубан пытался передать 850 тысяч гривень лицам, которые якобы должны по его заказу совершить ряд провокаций для дискредитации государственной власти", - написал Бутусов в фейсбуке.

"Очень скандальная история, интересно будет узнать детали в суде на избрании меры пресечения. Если это не очередная сценарная постановка 95 квартала, то дело может стать громким. Посмотрим в суде на аргументы следствия", - добавил журналист.

Напомним, накануне глава МВД Денис Монастырский заявил о задержании группы людей, которые планировали организовать в стране массовые беспорядки. По его словам, беспорядки должны были быть в столице, а также в Сумской, Черниговской, Черкасской и Полтавской областях.

Голубан до 1994 года проходил службу в подразделениях МВД и Службы безопасности Украины, участвовал в антитеррористической операции на Донбассе, командир роты специального назначения ГУНП Украины в Донецкой области.

В 2017 году бывший глава бригады боевиков "ДНР" "Восток" Александр Ходаковский заявил, что Голубан в 2014 году воевал в рядах незаконных вооруженных формирований против украинской армии и силовых структур. Сам Голубан это отрицал. Тогда же Служба безопасности Украины возбудила против него уголовное дело по обвинению в государственной измене.

В марте 2017 года рота спецназначения полиции Донецкой области под командованием Голубана остановила на блокпосту возле Славянская нардепа от "Самопомощи" Владимира Парасюка и сторонников железнодорожной блокады на Донбассе. Между ними произошла драка, во время которой пострадали семеро полицейских.

Из-за скандала Голубан был уволен в 2018 году. Но правовой оценки его действиям и вероятному пребыванию в рядах террористов не дали.