Скандального полковника Голубана задержали по делу о массовых беспорядках, - СМИ
Предполагается, что он мог быть одним из организаторов.
По делу о подготовке массовых беспорядков в Украине задержан бывший полковник полиции Юрий Голубан.
Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил источник в силовых структурах.
Предполагается, что Голубан мог быть одним из организаторов.
"Это Голубан Юрий Степанович, был командиром роты в составе батальона "Восток" в так называемой "ДНР". Если посмотреть его биографию, то в 2018 году уволился с должности заместителя начальника тренингового центра ГУНП в Киевской области", - рассказал собеседник.
Источник добавил, что Голубан выполнял организаторские полномочия, а также должен был привлечь к беспорядкам еще около 200 "своих людей".
Журналист Юрий Бутусов также сообщил, что Голубан является одним из главных подозреваемых.
"Это просто поразительная история. Главным подозреваемым в попытке антигосударственных беспорядков, о которых заявил министр Денис Монастырский, является бывший спецназовец Нацполиции и СБУ Юрий Голубан! Вот он на фото с сайта МВД. Также задержан вместе с ним бывший сотрудник СБУ. По данным источников "Цензор.нет", следствие МВД подозревает, что Голубан пытался передать 850 тысяч гривень лицам, которые якобы должны по его заказу совершить ряд провокаций для дискредитации государственной власти", - написал Бутусов в фейсбуке.
"Очень скандальная история, интересно будет узнать детали в суде на избрании меры пресечения. Если это не очередная сценарная постановка 95 квартала, то дело может стать громким. Посмотрим в суде на аргументы следствия", - добавил журналист.
Напомним, накануне глава МВД Денис Монастырский заявил о задержании группы людей, которые планировали организовать в стране массовые беспорядки. По его словам, беспорядки должны были быть в столице, а также в Сумской, Черниговской, Черкасской и Полтавской областях.
Голубан до 1994 года проходил службу в подразделениях МВД и Службы безопасности Украины, участвовал в антитеррористической операции на Донбассе, командир роты специального назначения ГУНП Украины в Донецкой области.
В 2017 году бывший глава бригады боевиков "ДНР" "Восток" Александр Ходаковский заявил, что Голубан в 2014 году воевал в рядах незаконных вооруженных формирований против украинской армии и силовых структур. Сам Голубан это отрицал. Тогда же Служба безопасности Украины возбудила против него уголовное дело по обвинению в государственной измене.
В марте 2017 года рота спецназначения полиции Донецкой области под командованием Голубана остановила на блокпосту возле Славянская нардепа от "Самопомощи" Владимира Парасюка и сторонников железнодорожной блокады на Донбассе. Между ними произошла драка, во время которой пострадали семеро полицейских.
Из-за скандала Голубан был уволен в 2018 году. Но правовой оценки его действиям и вероятному пребыванию в рядах террористов не дали.