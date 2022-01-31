Украина имеет прогресс в выполнении соглашения об ассоциации и хочет получить дату вступления в ЕС, - Шмыгаль

Украина уже выполнила 63% задач, предусмотренных Соглашением об ассоциации.

Украина имеет прогресс в выполнении соглашения об ассоциации и хочет получить дату вступления в ЕС, - Шмыгаль
Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляє, що Україна у відповідь на прогрес у виконанні Угоди про асоціацію хоче почути конкретні дати вступу до Європейського Союзу.

Об этом он заявил во время встречи с Исполнительным вице-президентом Европейской Комиссии Валдисом Домбровскисом, сообщает Урядовый портал.

"Украина уже выполнила 63% задач, предусмотренных Соглашением об ассоциации. Мы готовы упорно работать дальше в этом направлении. Конечно, мы хотим слышать в ответ на прогресс конкретные даты, когда Украина сможет быть страной-кандидатом, когда Украина сможет быть включена в Европейский Союз", – отметил премьер-министр.

Со своей стороны вице-президент Еврокомиссии заявил, что каждая страна вольна сама выбирать стратегию развития, объединения и альянсы, куда она хочет вступать.

"Что касается отношений Украины и ЕС, то все уже записано в Соглашении об ассоциации. Выполнение Соглашения предложит более точные шаги, когда Украина будет приближаться к ЕС", - заявил он.

Напомним, экс-министр иностранных дел Павел Климкин считает, что для вступления Украины в Европейский Союз понадобится 10-15 лет.

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