США готовы в любой момент развернуть свои войска в Восточной Европе

США могут держать свои силы в режиме боевой готовности "еще какое-то время".

Соединенные Штаты готовы в любой момент разместить свои войска в Восточной Европе, заявила в понедельник постпред США при НАТО Джулиан Смит.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Готовы развернуть войска в любой момент", - заявила Смит в интервью телеканалу Bloomberg TV.

По ее словам, США могут держать свои силы в режиме боевой готовности "еще некоторое время".

Она отметила, что Вашингтон продолжает поддерживать диалог с Москвой, несмотря на проблемные отношения в настоящее время.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что США планируют разместить дополнительные войска в Восточной Европе, чтобы усилить присутствие стран НАТО в этом регионе. Речь идет о 8500 солдатах США , которые были приведены в повышенную боеготовность с 24 января. Приказа об отправке войск пока не поступало.

Напомним, Минобороны Украины заявляет, что по состоянию на сейчас риск нового вторжения РоSSии ничем не отличается от ситуации со стягиванием войск РоSSии весной прошлого года. РоSSия использует и информационные атаки для нагнетания паники.