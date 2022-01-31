?Главу фракции "Довира" в Полтавском облсовете и его брата задержали за вымогание денег

Правоохранители задержали главу фракции "Довира" в Полтавском областном совете Олега Диденко, а также его брата Игоря при получении почти 40 тысяч долларов, которые они требовали от гражданки.

Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

"И еще одно незаурядное событие, о котором должна проинформировать общество. Во время расследования уголовного производства при процессуальном руководстве Полтавской окружной прокуратуры силами следователей Полтавского районного управления полиции при оперативном сопровождении Управления СБУ в Полтавской области, были задержаны глава фракции «Довира» в Полтавском областном совете и его брат, являющийся депутатом Миргородского районного совета. Один из братьев владеет Великобагачанским комбикормовым заводом", - написала она в фейсбуке.

По данным следствия, депутаты потребовали у гражданки 39 тысяч долларов США "как расчет за, мягко говоря, сомнительные долговые обязательства".

"Сегодня после получения этих средств фигуранты-депутаты были задержаны. Сейчас продолжаются неотложные следственные действия и обыски", - добавила Венедиктова.

Напомним, ранее Венедиктова сообщила, что подписала подозрение народному депутату от "Слуги народа" Сергею Кузьминых, которого Национальное антикоррупционное бюро разоблачило в получении взятки.