Главу фракции "Довира" в Полтавском облсовете и его брата задержали за вымогание денег

Продолжаются неотложные следственные действия и обыски.

?Главу фракции "Довира" в Полтавском облсовете и его брата задержали за вымогание денег
Фото: 5.ua

Правоохранители задержали главу фракции "Довира" в Полтавском областном совете Олега Диденко, а также его брата Игоря при получении почти 40 тысяч долларов, которые они требовали от гражданки.

Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

"И еще одно незаурядное событие, о котором должна проинформировать общество. Во время расследования уголовного производства при процессуальном руководстве Полтавской окружной прокуратуры силами следователей Полтавского районного управления полиции при оперативном сопровождении Управления СБУ в Полтавской области, были задержаны глава фракции «Довира» в Полтавском областном совете и его брат, являющийся депутатом Миргородского районного совета. Один из братьев владеет Великобагачанским комбикормовым заводом", - написала она в фейсбуке.

По данным следствия, депутаты потребовали у гражданки 39 тысяч долларов США "как расчет за, мягко говоря, сомнительные долговые обязательства".

"Сегодня после получения этих средств фигуранты-депутаты были задержаны. Сейчас продолжаются неотложные следственные действия и обыски", - добавила Венедиктова.

Напомним, ранее Венедиктова сообщила, что подписала подозрение народному депутату от "Слуги народа" Сергею Кузьминых, которого Национальное антикоррупционное бюро разоблачило в получении взятки.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Лукашенко: "Так будет война или нет? Да, она будет, но только в двух случаях"Лукашенко: "Так будет война или нет? Да, она будет, но только в двух случаях"
В Украину прибыла третья партия военной помощи от СШАВ Украину прибыла третья партия военной помощи от США
Порошенко пришел в ГБР, но ушел через 7 минут, не дождавшись следователяПорошенко пришел в ГБР, но ушел через 7 минут, не дождавшись следователя
Если Путин решится на вторжение, то не остановится на Украине, – МаркароваЕсли Путин решится на вторжение, то не остановится на Украине, – Маркарова
Только четыре государства сообщили об эвакуации части сотрудников посольств из Украины, – МИДТолько четыре государства сообщили об эвакуации части сотрудников посольств из Украины, – МИД
Блок рекламы


Похожие новости
Суд оправдал главу Львовского облсовета, которая выписала себе премииСуд оправдал главу Львовского облсовета, которая выписала себе премии
Кулеба поблагодарил главу МИД Британии за решение ввести санкции против РоSSииКулеба поблагодарил главу МИД Британии за решение ввести санкции против РоSSии
В Донецкой области задержали разведчика "ДНР", который бежал от "издевательств" роSSийских кураторовВ Донецкой области задержали разведчика "ДНР", который бежал от "издевательств" роSSийских кураторов
В Луганской области задержали бывшего боевика, который ехал за украинской пенсиейВ Луганской области задержали бывшего боевика, который ехал за украинской пенсией
В Беларуси задержали писателя и журналиста Северина КвятковскогоВ Беларуси задержали писателя и журналиста Северина Квятковского
Работника "Укргаздобычи" задержали по подозрению во взяточничествеРаботника "Укргаздобычи" задержали по подозрению во взяточничестве
В километре от линии разграничения на Донбассе нацгвардейцы задержали иностранцевВ километре от линии разграничения на Донбассе нацгвардейцы задержали иностранцев
Чиновника "Киевзеленстроя" задержали по подозрению в хищении, в КГГА заявили о незаконных обыскахЧиновника "Киевзеленстроя" задержали по подозрению в хищении, в КГГА заявили о незаконных обысках
Дело Лероса за отказ опровергнуть клевету на брата Ермака передали в судДело Лероса за отказ опровергнуть клевету на брата Ермака передали в суд
Победитель конкурса на главу САП объяснил задержку с назначением: "Офис Генпрокурора потерял мои документы"Победитель конкурса на главу САП объяснил задержку с назначением: "Офис Генпрокурора потерял мои документы"
Последние новости
Подгружаем последние новости