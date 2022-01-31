Зеленский не поедет на открытие Олимпийских игр в Пекин

У президента Украины к этому времени назначены официальные встречи.

Президент Украины Владимир Зеленский не планирует участвовать в официальной церемонии открытия зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине 4 февраля, сообщил спикер президента Сергей Никифоров.

Так он прокомментировал заявления Кремля о возможности встречи президента РФ Владимира Путина с Зеленским в ходе визита в Пекин.

"По состоянию на сегодняшний день в календаре Владимира Зеленского нет визита в Китай . В ближайшие дни у президента запланированы встречи в Киеве : с Моравецким, Джонсоном, Рютте, Эрдоганом", - цитирует Никифорова "РБК-Украина".

Олимпиада-2022 пройдет с 4 по 20 февраля.

Центральное телевидение Китая ранее сообщило, что китайская сторона ожидает личного присутствия более 20 лидеров разных государств, правительств и международных организаций на церемонии открытия Игр.