Зеленский не поедет на открытие Олимпийских игр в Пекин
У президента Украины к этому времени назначены официальные встречи.
Президент Украины Владимир Зеленский не планирует участвовать в официальной церемонии открытия зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине 4 февраля, сообщил спикер президента Сергей Никифоров.
Так он прокомментировал заявления Кремля о возможности встречи президента РФ Владимира Путина с Зеленским в ходе визита в Пекин.
"По состоянию на сегодняшний день в календаре Владимира Зеленского нет визита в Китай. В ближайшие дни у президента запланированы встречи в Киеве: с Моравецким, Джонсоном, Рютте, Эрдоганом", - цитирует Никифорова "РБК-Украина".
Олимпиада-2022 пройдет с 4 по 20 февраля.
Центральное телевидение Китая ранее сообщило, что китайская сторона ожидает личного присутствия более 20 лидеров разных государств, правительств и международных организаций на церемонии открытия Игр.
Ряд западных стран, включая США, объявил дипломатический бойкот Олимпиады.