Премьер Канады Трюдо заболел ковидом и будет работать из дома

Ранее в январе Трюдо заявлял, что власти страны обеспечили достаточный запас вакцин против COVID-19 для всех канадцев, имеющих право на получение третьей, а также четвертой дозы.
С начала пандемии в Канаде было выявлено более 3 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией, более 33 тыс. инфицированных умерли.
Напомним, 27 января Трюдо сообщил, что пошел на самоизоляцию после контакта с человеком, у которого обнаружили ковид.
Летом прошлого года Трюдо пошел на самоизоляцию после саммитов G7, НАТО и Канада-ЕС.
В марте 2020 Джастин и Софи Трюдо самоизолировались после того, как у Софи Трюдо появились симптомы гриппа. Впоследствии тест на коронавирус показал положительный результат. Заболевание протекало с легкими симптомами.