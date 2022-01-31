Премьер Канады Трюдо заболел ковидом и будет работать из дома

Премьер призвал всех жителей страны пройти вакцинацию и ревакцинацию.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что у него обнаружили коронавирус. Болезнь протекает легко, но свои обязанности он будет выполнять дистанционно, из дома.

Об этом он написал в своем Twitter .

"В это утро я получил положительный тест на COVID-19. Я чувствую себя хорошо и на этой неделе продолжу работать удаленно, следуя рекомендациям органов здравоохранения", - отметил Трюдо.

Он призвал всех жителей страны пройти вакцинацию и ревакцинацию.

This morning, I tested positive for COVID-19. I’m feeling fine – and I’ll continue to work remotely this week while following public health guidelines. Everyone, please get vaccinated and get boosted. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 31, 2022

Ранее в январе Трюдо заявлял, что власти страны обеспечили достаточный запас вакцин против COVID-19 для всех канадцев, имеющих право на получение третьей, а также четвертой дозы.

С начала пандемии в Канаде было выявлено более 3 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией, более 33 тыс. инфицированных умерли.

Напомним, 27 января Трюдо сообщил, что пошел на самоизоляцию после контакта с человеком, у которого обнаружили ковид.

Летом прошлого года Трюдо пошел на самоизоляцию после саммитов G7, НАТО и Канада-ЕС.

В марте 2020 Джастин и Софи Трюдо самоизолировались после того, как у Софи Трюдо появились симптомы гриппа. Впоследствии тест на коронавирус показал положительный результат. Заболевание протекало с легкими симптомами.