На Донбассе роSSийские наемники обстреляли позиции ВСУ из гранатометов
Потерь среди военнослужащих нет.
С начала суток со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации зафиксировано два нарушения режима прекращения огня на Донбассе.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
В направлении Светлодарска оккупанты открыли огонь из стрелкового оружия, в результате чего огнестрельное ранение получил гражданский местный житель. В настоящее время мужчина доставлен в Светлодарскую городскую больницу.
Недалеко от Песков роSSийские наемники обстреливали позиции украинских защитников из подствольных гранатометов. Потерь среди военнослужащих в результате действий врага нет.
"Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными. Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РоSSийской Федерации", - отметили в штабе.
Напомним, 30 января оккупанты ранили на Донбассе украинского военного. 28-29 января в зоне боевых действий наблюдалась тишина.