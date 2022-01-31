На Донбассе роSSийские наемники обстреляли позиции ВСУ из гранатометов

С начала суток со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации зафиксировано два нарушения режима прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В направлении Светлодарска оккупанты открыли огонь из стрелкового оружия, в результате чего огнестрельное ранение получил гражданский местный житель. В настоящее время мужчина доставлен в Светлодарскую городскую больницу.

Недалеко от Песков роSSийские наемники обстреливали позиции украинских защитников из подствольных гранатометов. Потерь среди военнослужащих в результате действий врага нет.

"Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными. Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РоSSийской Федерации", - отметили в штабе.

Напомним, 30 января оккупанты ранили на Донбассе украинского военного. 28-29 января в зоне боевых действий наблюдалась тишина.