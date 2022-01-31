Байден определился с кандидатурой посла в Украине, но ждет одобрения Киева - CNN
По информации СМИ, Байден планирует назначить на этот пост нынешнего посла США в Словакии Бриджит Бринк.
Президент США Джо Байден определился с кандидатурой посла в Украине, но его администрация все еще ждет официального одобрения от украинской стороны.
Об этом сообщает CNN ссылаясь на источники в США и Украине.
По словам одного из источников, Байден планирует назначить на этот пост нынешнего посла США в Словакии Бриджит Бринк. Президент США пока официально не выдвинул ее кандидатуру, поскольку не получил согласия от правительства Украины.
Источник, близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщил CNN в понедельник, что украинское правительство все еще рассматривает кандидатуру Бринк. Высокопоставленный чиновник отметил, что США предложили кандидата на должность посла около недели назад, и сейчас дипломат проходит стандартную проверку.
Как отмечает издание, получение одобрения от иностранного правительства является частью стандартной процедуры выбора послов и обычно может занять от нескольких дней до нескольких недель.
Напомним, у США нет посла в Украине уже более двух с половиной лет, с июня 2019-го, когда администрация еще предыдущего президента Дональда Трампа завершила каденцию Мари Йованович.
В Украине надеялись на скорейшее назначение посла после инаугурации Джозефа Байдена, но в настоящее время американские интересы в Украине официально представляют дипломаты в статусе "временного поверенного".
Йованович прибыла в Украину в 2016 году на смену Джеффри Пайетту. До этого она работала помощником госсекретаря и отвечала за двусторонние отношения со странами Скандинавии, Балтии и Центральной Европы. Также она занимала должность посла в Армении (2008-2011) и Кыргызстане (2005-2008), работала в посольствах в Москве, Лондоне, Оттаве, Могадишо и Киеве.