Байден определился с кандидатурой посла в Украине, но ждет одобрения Киева - CNN

По информации СМИ, Байден планирует назначить на этот пост нынешнего посла США в Словакии Бриджит Бринк.

Президент США Джо Байден определился с кандидатурой посла в Украине, но его администрация все еще ждет официального одобрения от украинской стороны.

Об этом сообщает CNN ссылаясь на источники в США и Украине.

По словам одного из источников, Байден планирует назначить на этот пост нынешнего посла США в Словакии Бриджит Бринк. Президент США пока официально не выдвинул ее кандидатуру, поскольку не получил согласия от правительства Украины.

Источник, близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщил CNN в понедельник, что украинское правительство все еще рассматривает кандидатуру Бринк. Высокопоставленный чиновник отметил, что США предложили кандидата на должность посла около недели назад, и сейчас дипломат проходит стандартную проверку.

Как отмечает издание, получение одобрения от иностранного правительства является частью стандартной процедуры выбора послов и обычно может занять от нескольких дней до нескольких недель.

Напомним, у США нет посла в Украине уже более двух с половиной лет, с июня 2019-го, когда администрация еще предыдущего президента Дональда Трампа завершила каденцию Мари Йованович.

В Украине надеялись на скорейшее назначение посла после инаугурации Джозефа Байдена, но в настоящее время американские интересы в Украине официально представляют дипломаты в статусе "временного поверенного".