Кислица в Совбезе ООН: "Если у РоSSии есть какие-то вопросы, лучше встретиться и поговорить, а не перемещать войска"

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица подчеркнул, что роSSийская дезинформация – это прямое свидетельство нежелания РоSSии обеспечить деэскалацию ситуации на границе с Украиной.

Об этом он заявил на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке в понедельник, передает "Интерфакс-Украина".

"Украина не собирается начинать военное наступление ни на Донбассе, ни в Крыму, ни где-либо. Украина не видит никакой альтернативы продолжающемуся мирному разрешению конфликта, восстановлению ее суверенитета и территориальной целостности. В то же время мы видим роSSийскую кампанию по дезинформации, включая ошибочные сообщения о том, что Украина планирует военную атаку. Этого не будет. Это прямое свидетельство нежелания РоSSии обеспечить деэскалацию и подготовиться к оправданию ее возможной дальнейшей агрессии", - сказал Кислица.

Он подчеркнул, что Украина поддерживает необходимость держать открытыми дипломатические каналы с Россией , если это будет предотвращать переход к военным инструментам.

"Мой президент недавно подтвердил, что он готов встретиться со своим роSSийским коллегой. Если у РоSSии есть какие-то вопросы к Украине, лучше встретиться и поговорить, а не перемещать войска к границам Украины и запугивать украинский народ", - отметил Кислица.

Напомним, перед выступлением Кислицы делегация РФ покинула заседание Совбеза под предлогом встречи с генсеком ООН .

Напомним, Зеленский со своей стороны уже неоднократно выражал желание встретиться с Путиным. По его мнению, без прямых переговоров с Россией остановить войну на Донбассе будет невозможно.

В декабре прошлого года Зеленский предложил Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса. Президент РоSSии в ответ сказал, что Зеленский должен сначала провести мирные переговоры с предводителями "ДНР" и "ЛНР", а если хочет поговорить о роSSийско-украинских отношениях - то может приехать в Москву в любое время. Зеленский назвал это условие неприемлемым и подчеркнул, что он хочет встретиться именно с Путиным, а не с террористами.

28 января 2022 г. министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что встреча президентов Украины и РФ может состояться в Москве, Сочи или Санкт-Петербурге. При этом обсуждение вопросов урегулирования ситуации на Донбассе, по его словам, должно проходить в Трехсторонней контактной группе. Позже пресс-секретарь Путина Песков заявил, что не исключает встречи лидеров Украины и РФ на зимней Олимпиаде в Пекине.

Ранее, 26 января, в Париже состоялась встреча советников лидеров в "нормандском формате". Она длилась более семи часов. Советники договорились встретиться снова через две недели в Берлине. Зеленский позитивно оценил переговоры советников. Об организации встречи на уровне лидеров государств стороны пока не договорились, однако у Зеленського приветствуют, что в Кремле заговорили о возможности встречи президентов.