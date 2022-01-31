Венедиктова сообщила, что подписала подозрение нардепу Кузьминых

"Я подписала подозрение. Дальше свое слово скажет суд".

Венедиктова сообщила, что подписала подозрение нардепу Кузьминых
Фото: facebook/Офис Генерального прокурора

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение народному депутату Сергею Кузьминых, которого Национальное антикоррупционное бюро разоблачило в получении взятки.

Об этом Венедиктова написала на своей странице в фейсбуке.

"В прошлую пятницу детективы НАБУ при процессуальном руководстве прокуроров САП задержали народного депутата Украины IX созыва… Я подписала подозрение. Дальше свое слово скажет суд", – написала она.

Генпрокурор не указала имени депутата, но исходя из обстоятельств, речь идет о Кузьминых.

"Депутат подозревается в совершении преступления с использованием своих должностных полномочий и влияния. Речь идет о правонарушениях в сфере медицины", - отметила генпрокурор.

Напомним, 28 января НАБУ разоблачило народного депутата во время получения взятки в 558 тыс. грн. По информации следствия, депутат получил средства при содействии в подписании контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что информация о разоблачении народного депутата Сергея Кузьминых во взяточничестве стала для него и коллег шоком.

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