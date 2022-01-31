РоSSия хочет увеличить количество военных на белорусско-украинской границе до 30 тыс. - постпред США при ООН

РФ уже перебросила в Беларусь около 5 тыс. военных.

?РоSSия хочет увеличить количество военных на белорусско-украинской границе до 30 тыс. - постпред США при ООН
Лінда Томас-Грінфілд
Фото: Вікіпедія

РоSSия намерена расширить свое присутствие на границе Беларуси с Украиной до более 30 тыс. военных.

Об этом сообщила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы увидели доказательства, что РоSSия намерена расширить свое присутствие до более 30 тыс. военных у белорусско-украинской границы, менее двух часов к северу от Киева, до начала февраля", - сказала она на заседании Совета безопасности ООН в Нью- Йорк в понедельник.

Томас-Гринфилд проинформировала, что РоSSия уже перебросила около 5 тыс. военных в Беларусь с баллистическими ракетами малой дальности, специальными силами, противовоздушными батареями.

Кроме того, она подчеркнула, что РоSSия накопила более 100 тыс. военных вдоль границ Украины.

"Это боевые подразделения и специальные войска, которые готовы предпринимать наступательные действия в Украине", - отметила Томас-Гринфилд.

"РоSSия уже использовала более 2 000 железнодорожных вагонов, чтобы переместить войска и оружие из РоSSии к украинской границе", - добавила постпред.

Напомним, ранее Соединенные Штаты Америки предупредили Минск о серьезных последствиях, если территорию Беларуси используют для роSSийского вторжения в Украину.

На фоне наращивания Россией военного контингента у границ Украины Александр Лукашенко, считающий себя президентом Беларуси, заявлял, что это Украина продолжает наращивать силы, сосредотачивая подразделения национальной гвардии из "националистов-радикалов". По его словам, это еще "похлеще", чем натовские военнослужащие. Он также заявил, что Беларусь и РоSSия "ломанут так, что мало не покажется".

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