РоSSия хочет увеличить количество военных на белорусско-украинской границе до 30 тыс. - постпред США при ООН
РФ уже перебросила в Беларусь около 5 тыс. военных.
РоSSия намерена расширить свое присутствие на границе Беларуси с Украиной до более 30 тыс. военных.
Об этом сообщила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд, передает "Интерфакс-Украина".
"Мы увидели доказательства, что РоSSия намерена расширить свое присутствие до более 30 тыс. военных у белорусско-украинской границы, менее двух часов к северу от Киева, до начала февраля", - сказала она на заседании Совета безопасности ООН в Нью- Йорк в понедельник.
Томас-Гринфилд проинформировала, что РоSSия уже перебросила около 5 тыс. военных в Беларусь с баллистическими ракетами малой дальности, специальными силами, противовоздушными батареями.
Кроме того, она подчеркнула, что РоSSия накопила более 100 тыс. военных вдоль границ Украины.
"Это боевые подразделения и специальные войска, которые готовы предпринимать наступательные действия в Украине", - отметила Томас-Гринфилд.
"РоSSия уже использовала более 2 000 железнодорожных вагонов, чтобы переместить войска и оружие из РоSSии к украинской границе", - добавила постпред.
Напомним, ранее Соединенные Штаты Америки предупредили Минск о серьезных последствиях, если территорию Беларуси используют для роSSийского вторжения в Украину.
На фоне наращивания Россией военного контингента у границ Украины Александр Лукашенко, считающий себя президентом Беларуси, заявлял, что это Украина продолжает наращивать силы, сосредотачивая подразделения национальной гвардии из "националистов-радикалов". По его словам, это еще "похлеще", чем натовские военнослужащие. Он также заявил, что Беларусь и РоSSия "ломанут так, что мало не покажется".