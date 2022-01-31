Суд оправдал главу Львовского облсовета, которая выписала себе премии

Ее действия признаны правомерными и законными.

Суд оправдал главу Львовского облсовета, которая выписала себе премии
Фото: itvua.tv

В понедельник, 31 января, Галицкий районный суд Львова опроверг выводы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции относительно совершения административного нарушения главой Львовского облсовета Ириной Гримак, подписавшей распоряжение о премировании самой себя.

Об этом сообщила пресс-служба облсовета.

Суд аргументировал свое решение тем, что, подписывая соответствующие распоряжения, Гримак действовала исключительно на основе принятых областным советом решений.

"Таким образом, суд признал действия главы областного совета правомерными и законными", - говорится в сообщении.

В ноябре прошлого года НАПК направило в суд два админпротокола в отношении Гримак, подписавшей распоряжение о премировании самой себя. По мнению НАПК, таким образом она нарушила требования законодательства по предотвращению конфликта интересов.

Напомним, в 2021 году НАПК обнаружило недостоверные сведения в декларациях должностных лиц на 1,2 миллиарда гривень.

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