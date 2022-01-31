У Зеленского приветствуют, что в Кремле заговорили о возможности встречи с Путиным

"Мы приветствуем, что в Кремле наконец-то начали осознавать безальтернативность прямых контактов президентов".

У Зеленского приветствуют, что в Кремле заговорили о возможности встречи с Путиным
Фото: Главком

В Офисе президента Украины приветствуют, что в Кремле начали осознавать необходимость переговоров между президентами Украины и РоSSии.

Об этом сообщил спикер Зеленского Сергей Никифоров в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"Мы приветствуем, что в Кремле наконец-то начали осознавать безальтернативность прямых контактов и заговорили о возможности встречи президентов", - сказал он.

Никифоров также отметил, что на сегодняшний день в календаре Зеленского нет визита в Китай на зимние Олимпийские игры.

"В ближайшие дни у президента запланированы встречи в Киеве: с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Это крайне необходимо для консолидации международной поддержки вокруг нашей страны", - сказал Никифоров.

Напомним, Зеленский со своей стороны уже неоднократно выражал желание встретиться с Путиным. По его мнению, без прямых переговоров с Россией остановить войну на Донбассе будет невозможно.

В декабре прошлого года Зеленский предложил Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса. Президент РоSSии в ответ сказал, что Зеленский должен сначала провести мирные переговоры с предводителями "ДНР" и "ЛНР", а если хочет поговорить о роSSийско-украинских отношениях - то может приехать в Москву в любое время. Зеленский назвал это условие неприемлемым и подчеркнул, что он хочет встретиться именно с Путиным, а не с террористами.

28 января 2022 г. министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что встреча президентов Украины и РФ может состояться в Москве, Сочи или Санкт-Петербурге. При этом обсуждение вопросов урегулирования ситуации на Донбассе, по его словам, должно проходить в Трехсторонней контактной группе. Позже пресс-секретарь Путина Песков заявил, что не исключает встречи лидеров Украины и РФ на зимней Олимпиаде в Пекине.

Ранее, 26 января, в Париже состоялась встреча советников лидеров в "нормандском формате". Она длилась более семи часов. Советники договорились встретиться снова через две недели в Берлине. Зеленский позитивно оценил переговоры советников. Об организации встречи на уровне лидеров государств стороны пока не договорились.

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