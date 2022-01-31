Швеция не будет эвакуировать из Украины работников своего посольства

Об этом заявила министр иностранных дел Швеции Анн Линде во время телефонного разговора с главой украинского МИД.

Швеция не будет эвакуировать из Украины работников своего посольства
Анн Лінде
Фото: facebook.com/UkraineMFA

Министры иностранных дел Украины и Швеции провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию с роSSийской агрессией.

Как сообщает пресс-служба МИД, министры обсудили совместные шаги по противостоянию агрессивным действиям РоSSии, а также вопросы новых санкций ЕС против РФ.

"Глава шведской дипломатии подтвердила непреклонную поддержку Швецией суверенитета и территориальной целостности Украины, приверженность принципу "никаких решений по Украине без Украины"", - говорится в сообщении пресс-службы МИД. – Она также заверила Дмитрия Кулебу в активной поддержке воплощения комплексного пакета сдерживания РоSSии, чтобы демотивировать ее от агрессивных планов против нашего государства и Европы».

Анн Линде заверила украинского коллегу, что Швеция не будет эвакуировать сотрудников и членов их семей из посольства в Киеве.

Как уже сообщалось, США, Великобритания, Германия и Австралия заявили о том, что часть их сотрудников может покинуть Украину.

Польша, Венгрия, Франция, Латвия и Грузия заявили, что не планируют эвакуировать своих дипломатов на фоне угрозы вторжения РФ в Украину.

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