Швеция не будет эвакуировать из Украины работников своего посольства

Об этом заявила министр иностранных дел Швеции Анн Линде во время телефонного разговора с главой украинского МИД.

Министры иностранных дел Украины и Швеции провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию с роSSийской агрессией.

Как сообщает пресс-служба МИД , министры обсудили совместные шаги по противостоянию агрессивным действиям РоSSии, а также вопросы новых санкций ЕС против РФ .

"Глава шведской дипломатии подтвердила непреклонную поддержку Швецией суверенитета и территориальной целостности Украины, приверженность принципу "никаких решений по Украине без Украины"", - говорится в сообщении пресс-службы МИД . – Она также заверила Дмитрия Кулебу в активной поддержке воплощения комплексного пакета сдерживания РоSSии, чтобы демотивировать ее от агрессивных планов против нашего государства и Европы».

Анн Линде заверила украинского коллегу, что Швеция не будет эвакуировать сотрудников и членов их семей из посольства в Киеве .

Как уже сообщалось, США , Великобритания, Германия и Австралия заявили о том, что часть их сотрудников может покинуть Украину.