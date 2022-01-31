Зеленский поручил напоминать гражданам о целесообразности вакцинации от ковида

"Мы должны напоминать гражданам, что именно вакцинация способствует более легкому течению заболевания".

Зеленский поручил напоминать гражданам о целесообразности вакцинации от ковида
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский провел селекторное совещание по противодействию распространению коронавируса и отметил, что необходимо постоянно на разных уровнях напоминать гражданам о целесообразности вакцинации против COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский подчеркнул, что учитывая рост в Украине показателей заболеваемости COVID-19, важно продолжать активную кампанию по вакцинации, ведь у привитых граждан болезнь протекает легче.

"Во всех коммуникациях на всех уровнях Минздрава и все мы должны напоминать гражданам, что именно вакцинация способствует более легкому течению заболевания", - отметил президент.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко, в свою очередь, отметил, что на прошлой неделе в Украине за сутки зафиксировано 37,3 тыс. новых случаев заболевания. В связи с увеличением числа больных растет и нагрузка на врачей первичного звена медицины. В настоящее время занято более 24 тыс. коек для пациентов с коронавирусом, что составляет 34,7% от общего количества выделенных койко-мест.

В то же время, если сравнить с предыдущей волной заболеваемости, уровень потребления кислорода в медучреждениях ниже, то есть меньшее количество пациентов находится в тяжелом состоянии. Ниже и смертность от коронавирусной болезни по сравнению с прошлой волной.

"Нагрузка ощущается, но медицинская система выдерживает ее", – констатировал Ляшко.

Отмечается, что в настоящее время в Украине уже сделано 30,3 млн прививок против коронавируса. Вакцинировано 15,3 млн человек, из которых 14,6 млн – двумя дозами.

Напомним, ранее глава Минздрава отметил, что в Украине вторую неделю подряд наблюдается снижение недельного количества проведенных прививок от COVID-19. За неделю с 24 по 30 января 2022 года в Украине 448 489 человек получили прививку против COVID-19.

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