Плачков подал в суд, чтобы восстановиться в должности главы ГИЯРУ

Окружной административный суд Киева открыл производство по административному делу по иску Григория Плачкова.

Как сообщает пресс-служба ОАСК, бывший руководитель Госинспекции ядерного регулирования требует признать распоряжение Кабмина о своем увольнении противоправным и отменить его.

"Он также просит признать противоправными действия Министра энергетики Украины Германа Галущенко, которые заключаются в проведении оценки и внесения соответствующих предложений по оценке служебной деятельности государственного служащего, а именно Главы Госатомрегулирования – Главного инспектора по вопросам ядерной и радиационной безопасности Украины Григория Плачкова на рассмотрение в Кабинет Министров Украины, а также признать противоправным и отменить распоряжение Правительства в части утверждения заключения по данной оценке", – говорится в сообщении пресс-службы суда.

Подготовительное заседание суда запланировано на 24 февраля.

Как известно, Григорий Плачков возглавил ГИЯРУ в октябре 2017 года по результатам конкурсного отбора. Его отец Иван Плачков – бывший министр топлива и энергетики.

Распоряжение об уходе Григория Плачкова появилось на сайте Кабмина 15 декабря 2021 года.