На Донбассе оккупанты обстреляли окрестности Светлодарска и ранили местного жителя

Сегодня, 31 января, около 11:30, вооруженные формирования РоSSийской Федерации из направления временно оккупированного поселка Лозовое открыли огонь из стрелкового оружия в сторону Светлодарска, выпустив 5 очередей из автоматического оружия.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"В результате вражеского обстрела огнестрельное пулевое сквозное ранение мягких тканей правого бедра получил житель города Светлодарск 1953 года рождения, который рыбачил в районе Углегорского водохранилища. Силами медицинского подразделения одной из механизированных бригад Вооруженных Сил Украины мужчина доставлен в Светлодарскую городскую больницу", - говорится в сообщении.

В штабе ООС подчеркнули, что такими действиями роSSийские наемники "в очередной раз открыто продемонстрировали игнорирование Минских договоренностей и еще раз подтвердили свое циничное и безразличное отношение к жизни и здоровью мирных жителей Донбасса".

Напомним, 30 января оккупанты ранили на Донбассе украинского военного. 28-29 января в зоне боевых действий наблюдалась тишина.