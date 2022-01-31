На днях Украину посетят премьер-министры Британии, Польши, Нидерландов, - Кулеба

"Параллельно здесь будет проходить визит министров иностранных дел Германии и Франции, выполняющих роль посредников в "нормандском формате".

На днях Украину посетят премьер-министры Британии, Польши, Нидерландов, - Кулеба
Фото: ЕРА/UPG

На днях Украину одновременно посетят премьер-министры Великобритании Борис Джонсон, Польши Матеуш Моравецкий, Нидерландов Марк Рютте, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Об этом он заявил на брифинге.

"Буквально на днях у нас в Киеве будут одновременно премьер-министры Великобритании, Польши, Нидерландов. Постоянно приезжают министры иностранных дел. Мой греческий коллега уже в Украине, мой коллега из Нидерландов – уже практически в пути. Так же и моя британская коллега", – сказал Кулеба.

Он добавил, что главы дипломатии ряда центральноевропейских стран также будут находиться в Украине на следующей неделе.

"Параллельно здесь будет проходить визит министров иностранных дел Германии и Франции, выполняющих роль посредников в "нормандском формате", - отметил Кулеба.

Министр пояснил, что еще в прошлом году призвал всех партнеров приехать в Украину в гости именно в январе-феврале, в первую очередь для того, чтобы в Украине постоянно находились иностранные должностные лица.

Напомним, ранее Кулеба подчеркнул, что сегодня у Украины самый высокий уровень международной поддержки на фоне угрозы вторжения РоSSии. Об этом, по словам главы МИД, свидетельствуют, в частности, визиты иностранных делегаций.

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