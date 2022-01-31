У Украины достаточно ресурсов для обеспечения экономической стабильности — Шмыгаль

У Украины достаточно ресурсов для обеспечения макроэкономической и макрофинансовой стабильности. Об этом на своей странице в Facebook заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Фото: pravda.com.ua

«Макроэкономическая стабильность является фундаментом роста экономики. Сейчас у нас достаточно ресурсов, чтобы обеспечивать макроэкономическую и макрофинансовую стабильность. На казначейском счете более 27 млрд. грн. На валютных счетах — более 30 млрд грн. Резервы НБУ — почти 30 млрд долларов», — написал премьер-министр.

Он отметил важность обеспечения экономической стабильности в условиях «расшатывания экономики действиями страны-агрессора и информационного нагнетания».

Шмыгаль также напомнил об 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи, которую ЕС выделит Украине. Кроме того, он призвал международных партнеров не только поддержать долгосрочную модернизацию Украины, но и помочь смягчить удар по экономике через инструменты гарантий или льготного финансирования.

Премьер-министр также обратился к представителям бизнеса стран-партнеров, призвав их инвестировать в Украину, чтобы оказать практическую поддержку украинской экономике.

Напомним

28 января на брифинге с представителями иностранных СМИ Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно не менее $4?5 млрд для стабилизации экономической ситуации.

«Для стабилизации нашей экономики мы потратим примерно $4?5 млрд. На меньшую цифру я не рассчитываю, именно такая сумма нам нужна», — заявил он.