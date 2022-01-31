Польша предоставит Украине оборонные боеприпасы, - глава Бюро нацбезопасности

В настоящее время это решение прорабатывается министром обороны.

Польша решила предоставить Украине оборонительное оружие на фоне агрессии со стороны РоSSийской Федерации.

Об этом заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох, передает "Польское радио".

По его словам, президент Польши Анджей Дуда поддержал идею предоставления военной поддержки Украине после консультаций с президентом Украины Владимиром Зеленским и правительством.

"Было принято решение о передаче украинской стороне оборонных боеприпасов, которые должны быть использованы для обороны, а не для нападения. Это решение прорабатывается министром обороны", - отметил Солох.

Напомним, ранее и правящая, и оппозиционная партии Нидерландов высказались за предоставление Украине оборонного оружия.

Также известно, что на фоне роSSийской агрессии Латвия, Литва и Эстония предоставят Украине противовоздушные ракеты Stinger и противотанковые ракеты Javelin. Британия уже отправила в Украину 2 тыс. единиц противотанкового оружия и около 30 элитных военнослужащих, которые будут обучать украинских военных.

Чехия также планирует предоставить Украине боеприпасы калибра 152 мм для тяжелой артиллерии. Также рассматривают возможность снабжения оборонительным оружием Данией.

США заявили, что передадут Украине вооружение и вертолеты, предназначавшиеся для Афганистана.