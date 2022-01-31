В Украине к 9 годам тюрьмы приговорили "кадровика" террористов "ДНР"

Контрразведка Службы безопасности Украины установила личность мужчины, который вступил в террористическую организацию "ДНР", собирал разведывательные данные о Вооруженных силах и искал кадры для террористов. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ .

"Житель Сарненского района Ровенской области в апреле 2014 года вступил в террористическую организацию «ДНР», сообщили в пресс-центре. – Он прошел специальную военную подготовку и впоследствии участвовал в боях против украинских военных, в частности, во время активной фазы боев за Дебальцево в 2015 году".

Злоумышленник собирал информацию о том, где размещены воинские части ВСУ, об их составе, передислокации, а затем передавал ее представителям спецслужбы РоSSийской Федерации.

Фото: Пресс-центр СБУ

Также он подбирал кадры для разведывательно-диверсионных групп вражеской группировки «Оплот». Ровенский городской суд признал жителя Ровенщины виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Мужчина получил 9 лет лишения свободы.

Поскольку осужденный скрывается на оккупированных территориях, его объявили в розыск.