В плане закупок на 30% уменьшена секретность, - Резников

Министерство обороны Украины в нынешнем плане закупок на 30% сняло секретность. Об этом министр обороны Алексей Резников рассказал в интервью LB.ua.

“Наши стратегические советники – DRAB (Defense reform advisory board) – рекомендуют нам максимально рассекретить, где это возможно, закупку вооружения и военной техники. Я тоже поклонник этого. В нынешнем Трехлетнем плане закупок (так по новому законодательству называется бывший ГОЗ – ред.) мы смогли на 30% снять лишнюю секретность”, - рассказал Алексей Резников.

“Я сторонник максимального рассекречивания, где это возможно. Чтобы открыть рынкам, нашим соседям, готовым поставить нам нужные вещи, что мы хотим. Вынес на свет – меньше коррупции. Меньше заангажированности, монополии, меньше заинтересованности у конкретных производителей. Меньше зависимости от монополиста, пусть он выпускает и качественный продукт. Завтра у них что-нибудь произойдет, а для нас это беда”, - добавил министр.

Также он заявил, что пока монополистов в поставках питания в армию не будет.

“Да будет пять-шесть игроков – не проблема. Мы должны быть независимыми. Если кто-то обанкротится или их купит РоSSийская Федерация из-за бенефициарного владения, у меня будут еще победители в 4-8 лотах. Каждый победитель тендера подпишет обязательство гарантированно поставлять питание в процентном плане в Вооруженные силы, если один игрок выпадет с рынка по любым причинам. Это будет относиться и к другим видам закупок”, - отметил министр.

Также министр сообщил, что по новому законодательству к утверждению Трехлетнего плана закупок вовлечены Министерство стратегической промышленности и СНБО.

По словам Резникова, Вооруженные силы определяют потребности на три года вперед, Министерство обороны выступает консолидированным заказчиком, Минстратегпром планирует закупки в Украине и за рубежом, комитет Верховной Рады согласовывает, а Совет национальной безопасности и обороны утверждает основные показатели. После этого правительство принимает трехлетний план закупок.

“В декабре, согласно требованиям закона, министр Рябикин направил проект трехлетнего плана закупок и в комитет, и в СНБО. Открытая часть уже одобрена. В январе направлена закрытая часть. Свою домашнюю задачу Минобороны и Минстратегпром выполнили. Сейчас мяч в поле профильного парламентского комитета и Секретариата СНБО. Надеюсь, что в ближайшие дни или недели мы получим ответ. Возможно, будут какие-то корреляции, но План будет утвержден и станет реализовываться”, - рассказал министр.