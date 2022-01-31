Геращенко: "Евросолидарность" требует сделать эту неделю сессионной

Фракция не голосовала за объявление карантина, отметила депутат.

Геращенко: "Евросолидарность" требует сделать эту неделю сессионной
Фото: сайт Євросолідарності

Сопредседатель фракции «Европейская Солидарность» Ирина Геращенко считает, что карантин в Верховной Раде объявили не из-за заболеваемости депутатов, а для того, чтобы заставить «слуг» голосовать за нужные для власти законопроекты. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.

«Европейская Солидарность» подала на регистрацию изменения в календарный план сессии Верховной Рады. Мы требуем, чтобы нынешняя неделя была сессионной. Мы не голосовали за очередные каникулы под видом карантина», – написала Геращенко.

Она напомнила, что карантин поддержали «Слуги народа», депутатские группы, «Батькивщина», и вместе они набрали 233 голоса «За».

«Считаем кощунством в условиях повышенных угроз безопасности, проблем в энергетике и экономике, идти на очередную двухнедельную "работу в комитетах". Страна не на карантине, школы, больницы и армия работают, и не могут себе позволить онлайн», – отметила сопредседатель фракции.

Геращенко также отметила, что уже несколько часов соответствующие службы Верховной Рады фактически блокируют регистрацию постановления фракции "Европейская солидарность" по изменению календарного плана сессии.

«Чтобы на согласительной у нас не было возможности зафиксировать ее номер», – добавила представительница «Европейской Солидарности».

Геращенко считает, что Верховная Рада дееспособна, ежедневно в сессионном зале работают более 300 депутатов, а монобольшинство "умерло", там уже нет 226 голосов.

«Этим и только этим объясняются очередные двухнедельные каникулы: власти нужно время, чтобы кнутом и пряником, уголовными делами, запугиванием и конвертам загнать "слуг" в стойло. Также мы получили несколько сигналов от "слуг", которые с ними начали вести душещипательные беседы о формуле Штайнмайера как спасение страны. И здесь тоже нужна пауза – чтобы нагнуть для нужных Банковой голосований», – отметила сопредседатель фракции.

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