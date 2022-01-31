В Украине уже вторую неделю снижается количество прививок от COVID-19, – Ляшко

Полтавская область на первом месте по количеству прививок в расчете на 100 тысяч человек.

В Украине вторую неделю подряд наблюдается снижение недельного количества сделанных прививок от COVID-19, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Ляшко сказал об этом на брифинге в понедельник, 31 января, сообщает Радио Свобода.

"Самые низкие показатели за последние семь дней в расчете на 100 тысяч населения зафиксированы в Хмельницкой, Волынской, Николаевской, Ивано-Франковской и Запорожской областях", – сказал министр.

Самое большое количество прививок в расчете на 100 тысяч населения, по его словам, сделали в Полтавской области. Сразу за лидером следуют Киев , Ровенская, Луганская и Харьковская области.

Напомним, что за неделю с 24 по 30 января 2022 года в Украине 448 489 человек сделали прививки против COVID-19. По данным Министерства здравоохранения, на прошлой неделе первой дозой были вакцинированы 160 557 человек, второй – 153 403 человека. Дополнительной дозой привили 3 587 человек, бустерной – 130 942 человека.

Всего в стране было сделано 30 300 581 прививка. Из них первую дозу получили 15 324 673 человека, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 14 619 487 украинцев. Дополнительной дозой привиты 16 695 человек, бустерной – 339 726 человек.