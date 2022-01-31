Тимошенко: путь Украины – выполнение не Минских договоренностей, а Будапештского меморандума

Политик считает, что эскалация на границах связана с тем, чтобы принудить Украину к исполнению "Минска".

Глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко считает, что эскалация на границах связана с тем, чтобы принудить Украину к выполнению Минских соглашений, которые, по ее мнению, угрожают потерей суверенитета и независимости. Об этом она заявила во время заседания Согласительного совета депутатских фракций и групп, призвав вместо этого актуализировать предоставленные Будапештским меморандумом гарантии.

«Мы должны выразить свою консолидированную позицию и раз и навсегда объяснить людям и нашим стратегическим партнерам, в чем кроется угроза Минских соглашений и в каком варианте они никогда не могут быть приемлемы, если мы хотим сохранить Украину как независимое суверенное государство.

Наш путь – выполнение Будапештского меморандума. И то, что в свое время «украинские патриоты» этот документ затолкали под ковер, и подарили стране «минские договорняки», так имейте совесть вернуться к правильным форматам, тогда агрессия и шантаж прекратятся», – добавила лидер «Батькивщины».