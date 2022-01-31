Дума рассмотрит обращение к Путину о признании "ДНР" и "ЛНР" 14 февраля, - РБК

Парламент РФ может поддержать предложение.

Дума рассмотрит обращение к Путину о признании "ДНР" и "ЛНР" 14 февраля, - РБК
Фото: obozrevatel.com

Государственная дума РоSSийской Федерации может принять решение в отношении обращения к президенту Владимиру Путину о признании "ДНР" и "ЛНР" 14 февраля. В этот день запланировано заседание Совета Думы.

Об этом сообщает агентство РБК со ссылкой на два источника в аппарате нижней палаты парламента.

Комментируя информацию о возможном рассмотрении вопроса 14 февраля, представитель президента Дмитрий Песков сказал, что у него нет подтверждения. "Это нужно обращаться в Думу", – добавил он (цитата из "РИА Новости").

С инициативой признания террористических ДНР и ЛНР выступила группа депутатов от КПРФ. Она внесла в Госдуму проект обращения к Путину.

"Такое признание создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты их народов от внешних угроз и реализации политики геноцида в отношении жителей республик", - объясняли депутаты.

На прошлой неделе Путин поручил проанализировать идею о перерасчете соцвыплат и льгот жителям "ДНР" и "ЛНР" с роSSийскими паспортами. Соцвыплаты должны быть перечислены через портал госуслуг без предоставления данных о прописке.

В МИД Украины идею о роSSийских выплатах жителям ОРДЛО назвали очередным нарушением суверенитета нашего государства. В украинском ведомстве подчеркнули, что эта инициатива направлена на продолжение принудительной интеграции населения оккупированных территорий в роSSийское политическое, экономическое и гуманитарное пространство.

Напомним, глава фракции "Единой РоSSии" в Госдуме Владимир Васильев попросил роSSийское руководство оказать помощь террористическим организациям "ДНР" и "ЛНР" и отправить им вооружение.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет расценивать возможное признание Россией независимости оккупированных ею территорий на Донбассе как выход из Минских договоренностей.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Лукашенко: "Так будет война или нет? Да, она будет, но только в двух случаях"Лукашенко: "Так будет война или нет? Да, она будет, но только в двух случаях"
В Украину прибыла третья партия военной помощи от СШАВ Украину прибыла третья партия военной помощи от США
Порошенко пришел в ГБР, но ушел через 7 минут, не дождавшись следователяПорошенко пришел в ГБР, но ушел через 7 минут, не дождавшись следователя
Только четыре государства сообщили об эвакуации части сотрудников посольств из Украины, – МИДТолько четыре государства сообщили об эвакуации части сотрудников посольств из Украины, – МИД
Представителя РоSSии Петра Толстого не избрали заместителем главы ПАСЕПредставителя РоSSии Петра Толстого не избрали заместителем главы ПАСЕ
Блок рекламы


Похожие новости
АГУ рассмотрит вопросы территориальной обороны городов и городковАГУ рассмотрит вопросы территориальной обороны городов и городков
Украинские католические епископы в США выступили с обращением из-за агрессии РФ против УкраиныУкраинские католические епископы в США выступили с обращением из-за агрессии РФ против Украины
Кулеба: если позволим страху расшатать Украину изнутри, Путину и нападать не придетсяКулеба: если позволим страху расшатать Украину изнутри, Путину и нападать не придется
Пик текущей волны ковида может прийтись на середину февраля, - ЛяшкоПик текущей волны ковида может прийтись на середину февраля, - Ляшко
Эрдоган посетит Украину в начале февраляЭрдоган посетит Украину в начале февраля
РоSSия ищет повод для вторжения в Украину или она может его придумать, - советник БайденаРоSSия ищет повод для вторжения в Украину или она может его придумать, - советник Байдена
Экс-судью Чауса оставили под домашним арестом до 3 февраляЭкс-судью Чауса оставили под домашним арестом до 3 февраля
Монастырский анонсировал повышение зарплат правоохранителям с февраляМонастырский анонсировал повышение зарплат правоохранителям с февраля
Демократы передумали поддерживать голосование за санкции против "Северного потока-2" в Сенате, – PoliticoДемократы передумали поддерживать голосование за санкции против "Северного потока-2" в Сенате, – Politico
Инициативная группа "Первого декабря" обнародовала обращение и призвала не растрачивать потенциал УкраиныИнициативная группа "Первого декабря" обнародовала обращение и призвала не растрачивать потенциал Украины
Последние новости
Подгружаем последние новости