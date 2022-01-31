Дума рассмотрит обращение к Путину о признании "ДНР" и "ЛНР" 14 февраля, - РБК

Государственная дума РоSSийской Федерации может принять решение в отношении обращения к президенту Владимиру Путину о признании "ДНР" и "ЛНР" 14 февраля. В этот день запланировано заседание Совета Думы.

Об этом сообщает агентство РБК со ссылкой на два источника в аппарате нижней палаты парламента.

Комментируя информацию о возможном рассмотрении вопроса 14 февраля, представитель президента Дмитрий Песков сказал, что у него нет подтверждения. "Это нужно обращаться в Думу", – добавил он (цитата из "РИА Новости").

С инициативой признания террористических ДНР и ЛНР выступила группа депутатов от КПРФ. Она внесла в Госдуму проект обращения к Путину.

"Такое признание создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты их народов от внешних угроз и реализации политики геноцида в отношении жителей республик", - объясняли депутаты.

На прошлой неделе Путин поручил проанализировать идею о перерасчете соцвыплат и льгот жителям "ДНР" и "ЛНР" с роSSийскими паспортами. Соцвыплаты должны быть перечислены через портал госуслуг без предоставления данных о прописке.

В МИД Украины идею о роSSийских выплатах жителям ОРДЛО назвали очередным нарушением суверенитета нашего государства. В украинском ведомстве подчеркнули, что эта инициатива направлена на продолжение принудительной интеграции населения оккупированных территорий в роSSийское политическое, экономическое и гуманитарное пространство.

Напомним, глава фракции "Единой РоSSии" в Госдуме Владимир Васильев попросил роSSийское руководство оказать помощь террористическим организациям "ДНР" и "ЛНР" и отправить им вооружение.