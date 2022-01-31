Резников о развитии флота: "Мы смотрим на 10-30 лет вперед"

Министр обороны Алексей Резников считает крайне необходимым развитие украинского флота. Об этом он заявил в интервью LB.ua.

“У нас есть концепция развития флота, который мы сегодня фактически развиваем с нуля с учетом вышедших из Крыма судов. У нас есть два водных бассейна – Черное и Азовское моря. И мы должны обеспечить, чтобы Украина могла без ограничений торговать и вывозить зерно, металл и другие товары через Босфор и Дарданеллы кораблями. А для этого нужно обеспечить свободу судоходства. Сделать это можно только при наличии мощного флота. Флот – это, безусловно, дорогостоящая инвестиция. Но мы должны вложиться в развитие флота. Жаль, что этого не делали в 2014-м, 2010-м или с 2004-го даже, но мы начали. Есть концепция, разработанная командованием Военно-морского флота, согласованная и утвержденная СНБО. Потому программа эта реализуется. И это не только корветы, но и катера. Что-то мы получаем в качестве помощи от Соединенных Штатов, как, например, Island”, - отметил министр.

Так он прокомментировал неотложность построения корвета, который Украина заказала у Турции.

“Мы учимся работать в сфере военно-технического сотрудничества с другими странами. Раньше такого опыта у современной, независимой Украины не было. Только в советское время. Сегодня мы восстанавливаем ВТС со многими странами. В ходе встреч с партнерами мы обсуждаем и сотрудничество в режиме ВТС. Для нас это важно. Потому что мы смотрим на 10-30 лет вперед.

Поэтому нам нужно усиливать сотрудничество со всеми нашими партнерами. Мы у них (в Турции – ред.) корабли, а они берут у нас, у «Мотор Сичи», двигатели для «байракторов», потому что признали, что украинский производитель самый лучший. Это - дорога с двусторонним движением", – рассказал министр.

Также он напомнил, что Верховная Рада ратифицировала Рамочное межправительственное соглашение между Украиной и Великобританией по поводу официальной кредитной поддержки развития возможностей Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, о чем президент Зеленский договорился с премьер-министром Борисом Джонсоном еще летом.

“Это открывает нам четыре контракта по реализации программы развития украинского флота уже с британцами. Мы сотрудничаем не только с Турцией”, – отметил Резников.

По его мнению, от состояния флота зависит и финансирование ВСУ.

"Есть краткосрочная перспектива, среднесрочная и долгосрочная. Программа сбалансирована, и мы четко знаем, что в следующем году у нас будут минные тральники (искатели мин. – ред.), через полтора – ракетные катера, через два года – еще что-то. Мы не сидим в парадигме сделать что-нибудь и сейчас, а дальше хоть трава не расти. Мы закладываем проекты, которые, может быть, завершать будем не мы, но они нужны Украине. Чтобы потом кто-нибудь, как я, не задумывался над вопросом, почему это было не сделать пять лет назад.

Развитие блока важно сейчас и от краткосрочной до долгосрочной перспективы. Пусть эксперты посмотрят, для чего для экономической безопасности, для свободы судоходства нужен сильный флот. Если нас заблокируют в Азовском или Черном море, мы не вывезем зерно или металл, потеряем валютные поступления в страну и не сможем финансировать Вооруженные силы. Это все связанные вещи”, – резюмировал министр.

Напомним, в июле прошлого года Украина подписала рамочное соглашение с Турцией на строительство двух корветов класса Ada для нужд ВМС ВС Украины. На финансирование проекта в 2021 году предусмотрено 3,8 млрд грн.