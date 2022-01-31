Невакцинированных медиков, коммунальщиков и местных чиновников начали отстранять от работы

В настоящее время обязательной вакцинации против ковида в Украине подлежат 9 категорий работников.

Сегодня, 31 января, вступил в силу приказ Министерства здравоохранения об отстранении от работы новых категорий работников, не сделавших обязательную для них прививку от COVID-19.

Как напомнили в Минздраве, речь идет о сотрудниках:

органов местного самоуправления;

заведений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности;

коммунальных предприятий, учреждений и организаций.

"Работники этих учреждений, которые не получили по крайней мере одну дозу вакцины против COVID-19, должны быть отстранены от работы без сохранения заработной платы", - отметили в министерстве.

Там добавили, что требование не касается тех людей, которые имеют абсолютные противопоказания к вакцинации против COVID-19 и получили медицинское заключение для подтверждения этого.

Перечень профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам против острой респираторной болезни COVID-19, был утвержден приказом Министерства здравоохранения №2153 от 4 октября.

Согласно ему обязательной вакцинации против коронавирусного недуга в Украине подлежат работники:

центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;

местных государственных администраций и структурных подразделений;

заведений высшего, последипломного, профессионального предвысшего, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и учреждений независимо от типа и формы собственности;

предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;

учреждений, оказывающих социальные услуги, учреждений социальной защиты детей, реабилитационных учреждений;

предприятий, учреждений и организаций, включенных в Перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины от 4.03.2015 г. № 83.

Приказом № 2664 от 30 ноября 2021 г. перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19, было расширено.