В Великобритании пообещали ввести санкции против связанных с Кремлем людей и компаний в случае вторжения в Украину

Великобритания введет санкции против компаний и людей, тесно связанных с Кремлем, в случае действий РоSSии против Украины.

Соответствующее заявление сделал главный секретарь Казначейства Саймон Кларк в эфире Sky News, пишет Reuters.

"Мы абсолютно понятны в том, что в случае, если РоSSия предпримет дальнейшие шаги против Украины, мы сделаем санкции еще более жесткими в отношении тех компаний и людей, которые имеют тесные связи с Кремлем", – заявил он.

Спикер президента РФ Дмитрий Песков говорил, что угроза санкций "равносильна угрозе роSSийскому бизнесу". Он заявил, что эти действия будут иметь негативные последствия, поскольку нанесут ущерб британским компаниям, и предупредил, что РоSSия даст на санкции ответ.

Британское правительство готовится уже на этой неделе представить новый закон, расширяющий сферу применения антироSSийских санкций.

После оккупации Крыма Великобритания ввела ограничительные меры против примерно 180 человек и 48 организаций. Среди них – шестеро приближенных к Владимиру Путину человек (бизнесмены Юрий Ковальчук, Аркадий Ротенберг и Николай Шамалов, экс-офицер КГБ Сергей Чемезов, секретарь СНБО Николай Патрушев, глава ФСБ Александр Бортников).

Санкции позволяют замораживать активы и запрещать въезд на территорию Соединенного Королевства.

Напомним, МИД Великобритании пригрозил "роSSийским олигархам" конфискацией собственности в рамках запланированного ужесточения антироSSийских санкций. Министр иностранных дел Лиз Трасс не исключила, что санкции могут включать в себя конфискацию лондонской собственности роSSийских олигархов в Великобритании.

Великобритания активно выступает в поддержку Украины перед лицом роSSийской агрессии. В январе Великобритания направила партию противотанковых средств. Кроме того, на этой неделе Украину с официальным визитом посетит премьер-министр Борис Джонсон.