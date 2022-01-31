В Великобритании пообещали ввести санкции против связанных с Кремлем людей и компаний в случае вторжения в Украину

Новый санкционный закон готовятся представить на этой неделе.

В Великобритании пообещали ввести санкции против связанных с Кремлем людей и компаний в случае вторжения в Украину
Саймон Кларк
Фото: Wiki

Великобритания введет санкции против компаний и людей, тесно связанных с Кремлем, в случае действий РоSSии против Украины.

Соответствующее заявление сделал главный секретарь Казначейства Саймон Кларк в эфире Sky News, пишет Reuters.

"Мы абсолютно понятны в том, что в случае, если РоSSия предпримет дальнейшие шаги против Украины, мы сделаем санкции еще более жесткими в отношении тех компаний и людей, которые имеют тесные связи с Кремлем", – заявил он.

Спикер президента РФ Дмитрий Песков говорил, что угроза санкций "равносильна угрозе роSSийскому бизнесу". Он заявил, что эти действия будут иметь негативные последствия, поскольку нанесут ущерб британским компаниям, и предупредил, что РоSSия даст на санкции ответ.

Британское правительство готовится уже на этой неделе представить новый закон, расширяющий сферу применения антироSSийских санкций.

После оккупации Крыма Великобритания ввела ограничительные меры против примерно 180 человек и 48 организаций. Среди них – шестеро приближенных к Владимиру Путину человек (бизнесмены Юрий Ковальчук, Аркадий Ротенберг и Николай Шамалов, экс-офицер КГБ Сергей Чемезов, секретарь СНБО Николай Патрушев, глава ФСБ Александр Бортников).

Санкции позволяют замораживать активы и запрещать въезд на территорию Соединенного Королевства.

Напомним, МИД Великобритании пригрозил "роSSийским олигархам" конфискацией собственности в рамках запланированного ужесточения антироSSийских санкций. Министр иностранных дел Лиз Трасс не исключила, что санкции могут включать в себя конфискацию лондонской собственности роSSийских олигархов в Великобритании.

Великобритания активно выступает в поддержку Украины перед лицом роSSийской агрессии. В январе Великобритания направила партию противотанковых средств. Кроме того, на этой неделе Украину с официальным визитом посетит премьер-министр Борис Джонсон.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Лукашенко: "Так будет война или нет? Да, она будет, но только в двух случаях"Лукашенко: "Так будет война или нет? Да, она будет, но только в двух случаях"
В Украину прибыла третья партия военной помощи от СШАВ Украину прибыла третья партия военной помощи от США
Порошенко пришел в ГБР, но ушел через 7 минут, не дождавшись следователяПорошенко пришел в ГБР, но ушел через 7 минут, не дождавшись следователя
Только четыре государства сообщили об эвакуации части сотрудников посольств из Украины, – МИДТолько четыре государства сообщили об эвакуации части сотрудников посольств из Украины, – МИД
Представителя РоSSии Петра Толстого не избрали заместителем главы ПАСЕПредставителя РоSSии Петра Толстого не избрали заместителем главы ПАСЕ
Блок рекламы


Похожие новости
ЕС договаривается с Катаром и Азербайджаном о поставках газа в случае вторжения РФ в УкраинуЕС договаривается с Катаром и Азербайджаном о поставках газа в случае вторжения РФ в Украину
США могут ввести некоторые санкции и без вторжения, за то, что РоSSия уже сделала, - сенатор МенендесСША могут ввести некоторые санкции и без вторжения, за то, что РоSSия уже сделала, - сенатор Менендес
Никаких противоречий между Киевом и Вашингтоном нет, – посол Украины в США МаркароваНикаких противоречий между Киевом и Вашингтоном нет, – посол Украины в США Маркарова
Кулеба поблагодарил главу МИД Британии за решение ввести санкции против РоSSииКулеба поблагодарил главу МИД Британии за решение ввести санкции против РоSSии
В Украину прилетела министр нацобороны КанадыВ Украину прилетела министр нацобороны Канады
В центре Парижа прошел митинг против агрессии РоSSииВ центре Парижа прошел митинг против агрессии РоSSии
МИД Великобритании не исключает конфискации собственности роSSийских олигарховМИД Великобритании не исключает конфискации собственности роSSийских олигархов
Польша ожидает миллиона беженцев в случае вторжения РоSSии в УкраинуПольша ожидает миллиона беженцев в случае вторжения РоSSии в Украину
Количество россиян, которых не пустили в Украину, выросло почти в 2,5 разаКоличество россиян, которых не пустили в Украину, выросло почти в 2,5 раза
США доставили в Украину четвертый самолет с оборонной помощьюСША доставили в Украину четвертый самолет с оборонной помощью
Последние новости
Подгружаем последние новости