В РоSSии и Беларуси фиксируют рекорды суточной заболеваемости ковидом

В Минске люди по 4-6 часов ждут приема в поликлиниках.

Утром 31 января в белорусских поликлиниках большие очереди к врачам. Люди по 4-6 часов ждут приема врача. Минздрав страны сообщает о росте заболеваемости COVID-19.

Фото: nashaniva.com

"В Беларуси наблюдается рост заболеваемости острыми респираторными и коронавирусными инфекциями. Сейчас большинство пациентов болеют дома, в связи с чем, как ожидается, возросла нагрузка на амбулаторно-поликлинические и педиатрические услуги", – говорится в сообщении министерства.

Представители Минздрава уверяют, что ситуация под контролем и система здравоохранения готова к такой нагрузке.

За последние два дня белорусский Минздрав обнародовал рекордные данные по количеству больных коронавирусом. 30 января были официально зафиксированы 2 387 случаев заболевания. Многие эксперты считают эти данные заниженными.

Белорусские телеграм-каналы сообщают о значительном росте заболеваемости коронавирусной инфекцией в школах, среди врачей и среди детей. По их данным, в некоторых классах всего от 2 до 10 учеников (при нормальном количестве 25 учеников), а в клиниках Минска много детей с коронавирусной инфекцией.

"Катастрофа в клиниках. Громадные очереди по четыре-шесть часов, сотни людей в коридорах. Омикрон и игнорирование масочного режима дали результат - в белорусских клиниках невероятное количество людей с симптомами пытаются попасть к терапевтам. Официальная статистика бьет рекорды", - пишет " Наша нива".

Фото: nashaniva.com

Фото: nashaniva.com

Фото: nashaniva.com

В РоSSии по состоянию на утро 31 января был зафиксирован новый рекорд по количеству подтвержденных случаев заражения COVID-19 за сутки – 124 070 человек. По официальным данным, за сутки умерли 621 пациент.

Число госпитализаций из-за коронавируса в РоSSии за сутки превысило 9 тыс человек.

С начала пандемии общее количество больных коронавирусом в РоSSийской Федерации приблизилось к 12 млн человек. У 331 349 умерших был подтвержден ковид.

Как сообщалось, в Украине штамм коронавируса омикрон обнаружили уже в 20 областях. За последние три недели суточная заболеваемость выросла в семь раз, госпитализации – вдвое.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Лукашенко: "Так будет война или нет? Да, она будет, но только в двух случаях"Лукашенко: "Так будет война или нет? Да, она будет, но только в двух случаях"
В Украину прибыла третья партия военной помощи от СШАВ Украину прибыла третья партия военной помощи от США
Порошенко пришел в ГБР, но ушел через 7 минут, не дождавшись следователяПорошенко пришел в ГБР, но ушел через 7 минут, не дождавшись следователя
Только четыре государства сообщили об эвакуации части сотрудников посольств из Украины, – МИДТолько четыре государства сообщили об эвакуации части сотрудников посольств из Украины, – МИД
Представителя РоSSии Петра Толстого не избрали заместителем главы ПАСЕПредставителя РоSSии Петра Толстого не избрали заместителем главы ПАСЕ
Блок рекламы


Похожие новости
Кулеба поблагодарил главу МИД Британии за решение ввести санкции против РоSSииКулеба поблагодарил главу МИД Британии за решение ввести санкции против РоSSии
В центре Парижа прошел митинг против агрессии РоSSииВ центре Парижа прошел митинг против агрессии РоSSии
Польша ожидает миллиона беженцев в случае вторжения РоSSии в УкраинуПольша ожидает миллиона беженцев в случае вторжения РоSSии в Украину
В РоSSии заявили об отводе войск Западного военного округа в места дислокацииВ РоSSии заявили об отводе войск Западного военного округа в места дислокации
Путин понимает только силу, а целью РоSSии всегда было разделение Запада, – премьер-министр Эстонии.Путин понимает только силу, а целью РоSSии всегда было разделение Запада, – премьер-министр Эстонии.
У Зеленского опровергли распространенные данные о "споре" с Байденом по поводу уровня угрозы РоSSииУ Зеленского опровергли распространенные данные о "споре" с Байденом по поводу уровня угрозы РоSSии
Президент Эстонии заявил, что нет никаких шансов выполнить требование РоSSии о возвращении НАТО в формат 1997 годаПрезидент Эстонии заявил, что нет никаких шансов выполнить требование РоSSии о возвращении НАТО в формат 1997 года
В РоSSии заявили, что НАТО использует неядерные страны для "отработки применения против РФ ядерного оружия"В РоSSии заявили, что НАТО использует неядерные страны для "отработки применения против РФ ядерного оружия"
США заранее ознакомили Украину с содержанием ответа РоSSии по поводу "гарантий безопасности", - КулебаСША заранее ознакомили Украину с содержанием ответа РоSSии по поводу "гарантий безопасности", - Кулеба
Трюдо пошел на самоизоляцию после контакта с больным ковидомТрюдо пошел на самоизоляцию после контакта с больным ковидом
Последние новости
Подгружаем последние новости