В РоSSии и Беларуси фиксируют рекорды суточной заболеваемости ковидом

В Минске люди по 4-6 часов ждут приема в поликлиниках.

Утром 31 января в белорусских поликлиниках большие очереди к врачам. Люди по 4-6 часов ждут приема врача. Минздрав страны сообщает о росте заболеваемости COVID-19.

Фото: nashaniva.com

"В Беларуси наблюдается рост заболеваемости острыми респираторными и коронавирусными инфекциями. Сейчас большинство пациентов болеют дома, в связи с чем, как ожидается, возросла нагрузка на амбулаторно-поликлинические и педиатрические услуги", – говорится в сообщении министерства.

Представители Минздрава уверяют, что ситуация под контролем и система здравоохранения готова к такой нагрузке.

За последние два дня белорусский Минздрав обнародовал рекордные данные по количеству больных коронавирусом. 30 января были официально зафиксированы 2 387 случаев заболевания. Многие эксперты считают эти данные заниженными.

Белорусские телеграм-каналы сообщают о значительном росте заболеваемости коронавирусной инфекцией в школах, среди врачей и среди детей. По их данным, в некоторых классах всего от 2 до 10 учеников (при нормальном количестве 25 учеников), а в клиниках Минска много детей с коронавирусной инфекцией.

"Катастрофа в клиниках. Громадные очереди по четыре-шесть часов, сотни людей в коридорах. Омикрон и игнорирование масочного режима дали результат - в белорусских клиниках невероятное количество людей с симптомами пытаются попасть к терапевтам. Официальная статистика бьет рекорды", - пишет " Наша нива".

Фото: nashaniva.com

Фото: nashaniva.com

Фото: nashaniva.com

В РоSSии по состоянию на утро 31 января был зафиксирован новый рекорд по количеству подтвержденных случаев заражения COVID-19 за сутки – 124 070 человек. По официальным данным, за сутки умерли 621 пациент.

Число госпитализаций из-за коронавируса в РоSSии за сутки превысило 9 тыс человек.

С начала пандемии общее количество больных коронавирусом в РоSSийской Федерации приблизилось к 12 млн человек. У 331 349 умерших был подтвержден ковид.

Как сообщалось, в Украине штамм коронавируса омикрон обнаружили уже в 20 областях. За последние три недели суточная заболеваемость выросла в семь раз, госпитализации – вдвое.