Резников о неоказании Германией помощи: наблюдается очень мощная зависимость от РоSSийской Федерации
Министр напомнил, что бывшие канцлеры являются членами наблюдательного совета «Газпрома»
Министр обороны Алексей Резников выразил удивление тем, что новое правительство Германии не изменило свою позицию относительно предоставления именно военно-технической помощи Украине. Об этом он заявил в интервью LB.ua.
“Я пока не говорю о гуманитарной или о лечении наших военных. Я считаю несправедливым, что когда речь идет о достройке «Северного потока-2», официальные лица Германии продолжают декларировать, что помогать Украине не нужно, лучше предоставить ей возможность защищаться. А некоторые военные вообще рассказывают о том, чей Крым (речь идет о главе ВМС Германии, вице-адмирале Кай-Ахиме Шенбахе, который заявил, что Крым никогда не вернется в Украину. – LB.ua). Слава богу, как следствие - происходит их отставка. К сожалению, наблюдается очень мощная зависимость Германии от РоSSийской Федерации. Это очевидно. Если их бывшие канцлеры являются членами наблюдательного совета Газпрома, возможно, в этом и заложен ответ: прагматизм побеждает идеалы - европейские, демократические, либеральные ценности”, - отметил министр.
«Кто-то может сказать, что доминирует какое-то искупление по результатам Второй мировой войны. Но тогда возникает логичный вопрос: почему это искупление не доминирует по отношению к украинскому народу, белорусскому народу, которые в первую очередь тогда были оккупированы и потеряли десятки миллионов жизней украинцев, жизней белорусов? Мы имеем право на это и точно имеем право на самозащиту», – добавил Резников.
По его словам, Украина не просит у Германии "что-то ей продать или подарить".
"Нет. Просто перестаньте блокировать возможность публично, легально, открыто приобретать нужные нам средства защиты и оружия через агентство NSPA (NATO Support and Procurement Agency). Это такой Amazone, куда мы заранее платим деньги, а затем проходим все процедуры проверки. В NSPA есть наблюдательный совет, где каждая страна-партнер НАТО принимает решение по процедуре молчаливого согласия. В марте прошлого года Германия воспользовалась своим правом и письменно объявила о прекращении такой процедуры. Это - непредоставление разрешения. Германия блокировала для нас снайперские комплексы Barrett американского производства. Но ее выход из процедуры молчаливого согласия привел к блокированию всего крупного пакета наших потребностей, включая антидроновые ружья литовского производства, необходимые для того, чтобы блокировать работу беспилотников, которые посылают роSSийские войска через линию разграничения в ОРДЛО и сбрасывают с них гранаты”, - отметил министр.
Также он добавил, что Украина не просила у Германии шлемов, которые она намерена передать в качестве помощи.
“Мы точно не просили у них шлемы. Я думаю, они пытаются найти какой-нибудь вариант, чтобы сгладить ситуацию, в которой выглядят не лучшим образом”, - отметил министр.
Напомним, ранее Германия отклонила запрос Эстонии на предоставление Украине летального оружия, имеющего немецкое происхождение.