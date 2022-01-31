Резников о неоказании Германией помощи: наблюдается очень мощная зависимость от РоSSийской Федерации

Министр напомнил, что бывшие канцлеры являются членами наблюдательного совета «Газпрома»

Резников о неоказании Германией помощи: наблюдается очень мощная зависимость от РоSSийской Федерации
Фото: надано пресслужбою МОУ

Министр обороны Алексей Резников выразил удивление тем, что новое правительство Германии не изменило свою позицию относительно предоставления именно военно-технической помощи Украине. Об этом он заявил в интервью LB.ua.

“Я пока не говорю о гуманитарной или о лечении наших военных. Я считаю несправедливым, что когда речь идет о достройке «Северного потока-2», официальные лица Германии продолжают декларировать, что помогать Украине не нужно, лучше предоставить ей возможность защищаться. А некоторые военные вообще рассказывают о том, чей Крым (речь идет о главе ВМС Германии, вице-адмирале Кай-Ахиме Шенбахе, который заявил, что Крым никогда не вернется в Украину. – LB.ua). Слава богу, как следствие - происходит их отставка. К сожалению, наблюдается очень мощная зависимость Германии от РоSSийской Федерации. Это очевидно. Если их бывшие канцлеры являются членами наблюдательного совета Газпрома, возможно, в этом и заложен ответ: прагматизм побеждает идеалы - европейские, демократические, либеральные ценности”, - отметил министр.

«Кто-то может сказать, что доминирует какое-то искупление по результатам Второй мировой войны. Но тогда возникает логичный вопрос: почему это искупление не доминирует по отношению к украинскому народу, белорусскому народу, которые в первую очередь тогда были оккупированы и потеряли десятки миллионов жизней украинцев, жизней белорусов? Мы имеем право на это и точно имеем право на самозащиту», – добавил Резников.

По его словам, Украина не просит у Германии "что-то ей продать или подарить".

"Нет. Просто перестаньте блокировать возможность публично, легально, открыто приобретать нужные нам средства защиты и оружия через агентство NSPA (NATO Support and Procurement Agency). Это такой Amazone, куда мы заранее платим деньги, а затем проходим все процедуры проверки. В NSPA есть наблюдательный совет, где каждая страна-партнер НАТО принимает решение по процедуре молчаливого согласия. В марте прошлого года Германия воспользовалась своим правом и письменно объявила о прекращении такой процедуры. Это - непредоставление разрешения. Германия блокировала для нас снайперские комплексы Barrett американского производства. Но ее выход из процедуры молчаливого согласия привел к блокированию всего крупного пакета наших потребностей, включая антидроновые ружья литовского производства, необходимые для того, чтобы блокировать работу беспилотников, которые посылают роSSийские войска через линию разграничения в ОРДЛО и сбрасывают с них гранаты”, - отметил министр.

Также он добавил, что Украина не просила у Германии шлемов, которые она намерена передать в качестве помощи.

“Мы точно не просили у них шлемы. Я думаю, они пытаются найти какой-нибудь вариант, чтобы сгладить ситуацию, в которой выглядят не лучшим образом”, - отметил министр.

Напомним, ранее Германия отклонила запрос Эстонии на предоставление Украине летального оружия, имеющего немецкое происхождение.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Лукашенко: "Так будет война или нет? Да, она будет, но только в двух случаях"Лукашенко: "Так будет война или нет? Да, она будет, но только в двух случаях"
В Украину прибыла третья партия военной помощи от СШАВ Украину прибыла третья партия военной помощи от США
Порошенко пришел в ГБР, но ушел через 7 минут, не дождавшись следователяПорошенко пришел в ГБР, но ушел через 7 минут, не дождавшись следователя
Украина обжалует полномочия представителей РоSSии в ПАСЕ из-за выборов в КрымуУкраина обжалует полномочия представителей РоSSии в ПАСЕ из-за выборов в Крыму
Только четыре государства сообщили об эвакуации части сотрудников посольств из Украины, – МИДТолько четыре государства сообщили об эвакуации части сотрудников посольств из Украины, – МИД
Блок рекламы


Похожие новости
Украина ждет помощь от стран Балтии и Польши, - РезниковУкраина ждет помощь от стран Балтии и Польши, - Резников
Резников: отказ Германии предоставить Украине оружие вряд ли будет хорошим для будущего ЕСРезников: отказ Германии предоставить Украине оружие вряд ли будет хорошим для будущего ЕС
РоSSия еще не приняла решения о вторжении, – Резников в интервью Le FigaroРоSSия еще не приняла решения о вторжении, – Резников в интервью Le Figaro
Резников: позиция Германии по поставкам вооружения Украине де-факто поощряет агрессораРезников: позиция Германии по поставкам вооружения Украине де-факто поощряет агрессора
Резников отчитался в парламенте по ситуации со стягиванием РоSSией войскРезников отчитался в парламенте по ситуации со стягиванием РоSSией войск
Канада дополнительно выделит Украине почти $40 млн. гуманитарной помощи и вдвое увеличит контингент миссии UnifierКанада дополнительно выделит Украине почти $40 млн. гуманитарной помощи и вдвое увеличит контингент миссии Unifier
ПАСЕ ратифицировала полномочия роSSийской делегации, несмотря на возражения УкраиныПАСЕ ратифицировала полномочия роSSийской делегации, несмотря на возражения Украины
В Совете федерации фюрера РФ призвали поставлять оружие террористам "ЛДНР"В Совете федерации фюрера РФ призвали поставлять оружие террористам "ЛДНР"
В Украину прибыла третья партия военной помощи от СШАВ Украину прибыла третья партия военной помощи от США
"Признание Госдумой РФ т.н. ОРДЛО будет означать выход РоSSии из Минских договоренностей", – Резников"Признание Госдумой РФ т.н. ОРДЛО будет означать выход РоSSии из Минских договоренностей", – Резников
Последние новости
Подгружаем последние новости