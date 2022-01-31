Порошенко заявил, что ГБР блокирует его политическую деятельность

Экс-президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко считает, что его политическая деятельность умышленно блокируется следователями Государственного бюро расследований. Об этом он заявил под зданием ГБР, куда его вызвали для дачи показаний.

«В 11 часов я как лидер "Европейской Солидарности" должен быть на заседании согласительного совета Верховной Рады Украины для того, чтобы поставить на повестку дня моего законопроекта о внесении изменений в бюджет с резким увеличением финансирования ВСУ. Довести зарплату украинского воина до 25 тыс, воина на фронте до 50 тыс., увеличить финансирование Государственного оборонного заказа, отдать деньги местному самоуправлению для финансирования территориальной обороны. Без паники, но сильная Украина должна обладать способностью защитить себя, свой народ, свою землю», – говорит Петр Порошенко, добавив, что его вызвали на допрос.

На прошлой неделе, по его словам, он должен быть "в НАТО, в Брюсселе для переговоров о военной помощи Украине", а также на фронте, чтобы передать очередной оборонный комплекс видеонаблюдения бригадам, которые находятся на «передке». Но ГБР и прокуратура "не отвечают на запросы по обеспечению такой политической деятельности". Напомним, Петр Порошенко явился сегодня на допрос в ГБР, но отказался давать показания.