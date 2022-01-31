Украина ждет помощь от стран Балтии и Польши, - Резников

“Многие страны готовы оказывать нам помощь, некоторые делают это молча".

Украина ждет помощь от стран Балтии и Польши, - Резников
Фото: предоставлен пресс-службой МОУ

Украина нет никаких обязательств перед странами, оказывающими ей военную помощь. Об этом в интервью LB.ua рассказал министр обороны Алексей Резников.

"Никаких обязательств или дополнительных обременений перед нашими партнерами у нас нет. Это их добрая воля нам помогать. Единственное, что есть понятие здравого смысла и понимание, что мы добросовестно будем использовать эти средства защиты, в том числе активной защиты, которые получили в дар от правительства Великобритании. Мы обязаны только их правильно хранить, разумно использовать и следить, чтобы вооружение не попало в руки врага, потому что это чувствительные технологии", - рассказал министр.

По его словам, Украина направляет запросы в страны, в которых может быть то, что нужно Вооруженным Силам, а страны изучают "свои возможности, свое законодательство, готовность, объемы".

"Могу заверить, что сегодня наши друзья много европейских стран, а также Соединенные Штаты, Великобритания, Канада. Вчера (в среду, 26 января), вы знаете, было принято решение Канадой о выделении 340 млн долларов на немедленную поддержку Украины и на продление операции UNIFIER еще на три года – до конца марта 2025-го, и увеличение количества личного состава учебной миссии в Украине до 400 человек.

Что касается наполнения пакета в 340 миллионов, мы проинформируем общество чуть позже, когда будут завершены определенные процедуры. Уже есть договоренность со всеми моими визави. Но деталей мы не разглашаем, пока они не примут для себя решение сделать это публичным”, - заявил Резников.

Также, по его словам, Минобороны ожидает помощь от стран Балтии и Польши.

“Многие страны готовы оказывать нам помощь, некоторые делают это молча. Возможно, когда-нибудь мы это обнародуем. У каждой страны есть свои политические зависимости, в том числе от отношений с РоSSийской Федерацией, внутриполитические зависимости. Но что радует – правительства стран идут на беспрецедентные шаги, дают нам то, что мы с вами раньше и не мечтали”, - резюмировал министр.

Напомним, сейчас Украина получила уже четыре партии оборонной помощи от США, в частности ракетные комплексы Javelin и реактивные гранатометы M141 Bunker Defeat Munition (SMAW-D), летальное оружие, боеприпасы, средства радиолокационного наблюдения, медицинское оборудование. Великобритания направила партию противотанковых средств. Канада анонсировала $40 млн гуманитарной помощи и $120 млн кредита, а также рассматривает возможность предоставления вооружения.

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