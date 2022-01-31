Если Путин решится на вторжение, то не остановится на Украине, – Маркарова

В интересах всего цивилизованного мира сейчас помочь Украине.

Если РоSSия решится на вторжение, оно не остановится только на Украине, потому что настоящая цель Путина – атаковать европейскую демократию.

Об этом посол Украины в США Оксана Маркарова заявила в интервью СВС News.

По ее словам, настоящая причина возможного нападения РоSSии на Украину – не желание Путина захватить Украину, а атаковать европейскую демократию.

"Причина, по которой Путин напал на нас, не в том, что он хочет Украину или только Украину. Причина, по которой он напал на нас, заключается в том, что мы выбрали демократию и у нас есть евроатлантические и европейские устремления. Так что это атака на демократию, и я считаю, что никто не застрахован, если Украина подвергнется нападению», – цитирует Маркарову агентство "Укринформ".

Посол также подчеркнула, что Украина не хочет быть частью Советского Союза, РоSSийской империи или РоSSийской Федерации.

"Мы хотим быть суверенными, мы суверенны и боремся за свою независимость. И если на Украину и дальше будет нападать РоSSия, то, конечно, на Украине они не остановятся", – сказала Маркарова, подчеркнув при этом, что в интересах всего цивилизованного мира сейчас помочь Украине.