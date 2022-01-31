Премьер Британии отменил визит в Японию из-за роста напряжения на границе Украины, – СМИ

В ближайшие дни премьер Британии должен посетить Киев, а также проведет переговоры с Путиным.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отменил рабочий визит в Японию, который планировался на середину февраля. Решение было принято на фоне роста напряжения на границе Украины.

Об этом в понедельник, 31 января, сообщило агентство Kyodo ссылаясь на источники в правительстве Японии.

Токио и Лондон готовили визит Джонсона в середине февраля для переговоров с премьер-министром Фумио Кисидой, но источники сообщили, что британское правительство отменило этот план.

Агентство отмечает, что подготовка визита отменена из-за растущей напряженности вокруг Украины и скандала вокруг вечеринок, нарушавших коронавирусные правила.

В то же время, генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно в понедельник опроверг сообщение об организации визита Джонсона.

Это был бы первый визит Джонсона в Японию с момента вступления в должность в 2019 году.

В конце прошлой недели стало известно, что в ближайшее время Джонсон посетит Украину и проведет кризисные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Джонсон рассмотрит ряд вариантов для сдерживания роSSийской агрессии в регионе, включая новое размещение сил НАТО.

Кроме того, ожидается, что Министерство иностранных дел Великобритании 31 января объявит об ужесточении антироSSийских санкций в случае вторжения в Украину.