Фото: Олександр Рудоманов

Пятый президент Украины, народный депутат "Европейской солидарности" Петр Порошенко прибыл на допрос в Государственное бюро расследований в качестве подозреваемого по делу о государственной измене и финансировании "ДНР" и "ЛНР".

Об этом сообщил корреспондент LB.ua.

Допрос был запланирован на 11 часов. Перед началом он выступил перед поклонниками, которые пришли поддержать его.

"Я не собираюсь участвовать в этом шоу, давать какие-либо показы", – заявил он.

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Это уже второй вызов политика в ГБР в этом деле. Допрос планировали на 24 января, но Порошенко, по данным Бюро, "для создания видимости выполнения возложенных судом на него обязанностей подозреваемый явился в ГБР, однако вскоре покинул помещение не дождавшись следователя. При этом его команда успела снять видео, что их будто в ГБР никто не ожидал, хотя адвокатам было точно известно, что следователь подойдет к ним через несколько минут".

Напомним, по версии следствия, Порошенко в 2014 году вступил в сговор с Виктором Медведчуком и рядом других лиц, в том числе должностных лиц РФ , с целью реализации схем по поставкам угля из ОРДЛО. Деньги за уголь якобы передавали наличными руководителям оккупационных администраций.

Пока в деле четыре фигуранта: Порошенко, Медведчуку и бизнесмену Сергею Кузяре инкриминируют государственную измену (ст. 111) и содействие террористическим "ДНР" и "ЛНР" (ст. 268-3 УК Украины), экс-министру энергетики Владимиру Демчишину.

Статья о государственной измене предусматривает лишение свободы от 12 до 15 лет с конфискацией или без. Содействие террористам – лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Порошенко по этому делу избрали личное обязательство с требованием сдать загранпаспорта. Апелляцию должны были рассмотреть в прошлую пятницу, но Печерский райсуд не передал материалы дела в Киевского апелляционного, поэтому заседание перенесли.