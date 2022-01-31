Заместителю главы КГГА Петру Пантелееву вручили подозрение по делу частного завода "Радикал"

Сегодня утром, 31 января, заместителю главы Киевской госгорадминистрации Петру Пантелееву было вручено подозрение по делу частного предприятия "Радикал", ранее являвшегося государственным предприятием.

В пресс-службе КГГА сообщили, что правоохранители пришли к Пателееву домой около 8:00.

В сообщении пресс-службы Киевской прокуратуры говорится, что о подозрении сообщено одному из заместителей главы КГГА, а также бывшему ликвидатору ОАО "Радикал" "по факту уклонения от проведения на территории, подвергшейся загрязнению опасными веществами, восстановительных мер по ликвидации последствий экологического загрязнения, что повлекло за собой тяжкие последствия (ст. 237 УК Украины)".

В прокуратуре утверждают, что "в результате преступных действий одного из заместителей главы КГГА, который с 2014 года является главой межведомственной рабочей группы по решению экологических проблем ОАО "Радикал" и лицом, на которое в силу служебного положения возложены обязанности в сфере гражданской защиты и охраны окружающей среды, в течение 2014-2021 годов на территории завода "Радикал" не было проведено ни одного мероприятия, направленного на ликвидацию последствий экологического загрязнения, а также мер по демеркуризации этой территории".

По данным следствия, общий объем ртути и ртутьсодержащих веществ на указанной территории составляет около 200 тыс. тонн. В результате загрязнения опасными отходами территории завода и длительного непроведения каких-либо мероприятий по ликвидации последствий экологического загрязнения был нанесен ущерб в размере более 40 млрд гривен.

Кроме того, в рамках этого производства прокуратура одновременно сообщила о подозрении бывшему ликвидатору ОАО "Радикал", на которого возлагалась обязанность возобновить платежеспособность предприятия и провести мероприятия по демеркуризации его территории и имущества.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

В КГГА отметили, что завод "Радикал" не относится и никогда не относился к муниципальной собственности, а вредные отходы там накопились в результате халатности его собственников.

"Несмотря на то, что городские власти обеспечили вывоз свыше 300 тонн вредных материалов, а в ноябре 2021 года по инициативе города началась реализация проекта для безопасной утилизации опасных отходов на территории, правоохранительные органы сегодня обвиняют заместителя главы КГГА в бездействии", – отмечается в сообщении на сайте горадминистрации.

В КГГА считают, что вручение подозрения Пантелееву является лишь очередной попыткой политического давления на городские власти.

"Ведь именно государственные органы заблокировали попытки города разработать проект утилизации отходов завода и профинансировать его. Так, в 2020 году Антимонопольный комитет Украины своим решением запретил Управлению экологии и природных ресурсов КГГА финансировать мероприятия на территории завода", - отмечают в пресс-службе КГГА.

Там напоминают, что ОАО "Радикал", ранее являвшееся государственным предприятием, начало работу более 60 лет назад. Завод производил синтетические материалы. В 1994 году предприятие было приватизировано. В июле 1996 г. частный собственник остановил работу завода с грубым нарушением требований природоохранного законодательства: необходимые регламентные работы проведены не были и остатки химических веществ не были вывезены. В 1998 году в отношении руководства предприятия было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Однако в августе 2000 года постановлением Арбитражного суда г. Киева ОАО "Радикал" было признано банкротом и была начата процедура ликвидации предприятия.

"Как следствие, предприятие до сих пор не ликвидировано, однако по наследству городу достались десятки тысяч квадратных метров территории завода, пораженные химическими веществами. Следует отметить, что владельцы завода, должностные лица предприятия, ответственные за демеркуризацию и безопасное выведение объекта производства из эксплуатации, до сих пор не понесли никакой ответственности. При этом отметим, что контроль за ликвидацией завода осуществлялся со стороны государства, поскольку ликвидатора предприятия назначает именно государственный орган. Однако виновных правоохранительные органы ищут среди представителей городских властей", - уверены в КГГА.

По данным городских властей, на сегодняшний день объем ртутосодержащих отходов, которые должны быть изъяты и вывезены с территории ОАО "Радикал", составляет около 200 тыс. тонн, из них 10 тыс. тонн – сильно насыщены ртутью.

"Городские власти обращались в органы центральной власти для решения вопроса; был проведен ряд совещаний на уровне правительства и профильного министерства. Киевские власти предусмотрели в бюджете города Киева средства на осуществление ряда мероприятий по очистке завода, в частности, на обеспечение экологически безопасной уборки, перевозки, хранения, обработки, утилизации, удаления, обезвреживания и захоронения хлорорганических и неидентифицированных соединений, а также на мероприятия по демеркуризации промышленной площадки ОАО «Радикал», – отчитались в КГГА.

Несмотря на запрет АМКУ городу финансировать мероприятия на территории завода, городские власти наработали проект захоронения опасных отходов в 10-километровой зоне безусловного отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС. В ноябре 2021 года был объявлен тендер по разработке проектной документации стадии реконструкции полигона по переработке отходов "Лелев" с устройством многофункционального комплекса по демеркуризации, утилизации, обработке, обезвреживанию, удалению и захоронению бытовых, промышленных и опасных отходов в зоне.

Напомним, ОАО "Радикал" расположено в Дарницком районе столицы – на улице Красноткацкой, 61, до 1996 года было монополистом в Украине по производству некоторых видов синтетических материалов, в частности: пенополиуретана, бертолетовой соли, гермобутила, химических средств защиты растений.

15 июля 1996 г. "Радикал" прекратил свою работу, однако с его территории не вывезли остатки вредных химических веществ. Работы по их утилизации продолжались с 2001 по 2006 год, но были приостановлены из-за отсутствия финансирования.