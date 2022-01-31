МВД заявило о подготовке масштабных провокаций на митинге в центре Киева

Вчера правоохранители задержали организаторов.

МВД заявило о подготовке масштабных провокаций на митинге в центре Киева
Денис Монастырский
Фото: Resonance.ua

В Киеве 30 января правоохранители задержали группу лиц, планировавших массовые беспорядки в центре города.

Они собирались собрать до 5 000 человек на акцию, из которых 1,5 тыс. должны были составлять титушки, которые бы устраивали драки с правоохранителями. Об этом на брифинге заявил министр внутренних дел Денис Монастырский.

"Обязательно - насилие среди участников митинга, должна была пролиться кровь, причем была заготовлена и бутафорская кровь, которая якобы пролилась среди активистов. Были запланированы и собраны группы медиков, которые должны были засвидетельствовать травмирование псевдоактивистов, и это показали бы на всех центральных каналах. Должен был быть организован поджог автомобильных шин, использование огнетушителей и салютов", – заявил министр.

О каком именно митинге идет речь, он не сказал. Он сказал, что организаторы не контактировали с полицией для согласования маршрута акции. Министр добавил, что митинг проплачен и планировался для дестабилизации страны, и что такие акции были в 2014 году в Донецке и Луганске.

"Это была первая акция из целого ряда запланированных... Эти акции планировались в ряде городов Украины, в частности, в Сумской, Черниговской, Полтавской и Черкасской областях", - отметил он.

Руководитель Национальной полиции Игорь Клименко добавил, что организатор и помощники искали украинцев, которые за деньги были готовы помогать с акциями. Первая из них должна была состояться сегодня, на ней планировались жесткие противостояния с полицией. Митинг был запланирован на 10:30, сбор на Крещатике.

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