ЕС договаривается с Катаром и Азербайджаном о поставках газа в случае вторжения РФ в Украину

Боррель рассказал о шагах Евросоюза в случае "неудачи дипломатии".

ЕС договаривается с Катаром и Азербайджаном о поставках газа в случае вторжения РФ в Украину
Жозеп Боррель
Фото: Скріншот відео

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в ЕС готовы сотрудничать с Катаром и Азербайджаном, если РоSSия решит сократить или прекратить поставки газа.

Об этом Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности написал в своем блоге.

"РоSSия ведет войну на нервах – потому мы должны держать свое. В этом противостоянии мы делаем все возможное, чтобы дипломатия работала, используя все возможные пути", – отметил Боррель.

В то же время он заявил, что "в случае неудачи дипломатии", ЕС готов к сотрудничеству с такими партнерами, как США, Катар и Азербайджан, по поводу поставки газа на случай, если РоSSия решит сократить или прекратить поставки.

Кроме того, Боррель отметил готовность ЕС ввести в отношении РФ санкции, которые принесут "серьезные потери для роSSийской экономики и финансовой системы".

"Мы также рассматриваем меры экспортного контроля, которые бы имели долгосрочный эффект, отказывая РоSSии в продукции, которая ей нужна для выполнения своих стратегических амбиций", - добавил глава дипломатии ЕС.

Ранее издание Financial Times писало, что США ведут переговоры с Катаром и другими крупными экспортерами газа по поставкам газа в Европу на случай возможного вторжения РоSSии в Украину.

Напомним, что Боррель в начале января посещал Украину. Он вместе с Кулебой совершил поездку на линию столкновения в Луганской области.

На прошлой неделе глава МИД Украины Дмитрий Кулеба по телефону обсудил с главой дипломатии ЕС шаги сдерживания РоSSии от дальнейшей агрессии против Украины и Европы в целом.

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